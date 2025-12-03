Срібло затьмарило золото: чому ціна металу злетіла на 100%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 грудня 2025, 18:16

Срібло затьмарило золото: чому ціна металу злетіла на 100%

Ринок дорогоцінних металів переживає аномальний рік. Хоча золото продемонструвало вражаюче зростання на тлі неортодоксальної економічної політики адміністрації Трампа, справжньою зіркою стало срібло. Станом на початок грудня вартість «білого металу» підскочила на 100% з початку року, значно випередивши золото, яке додало 60%. Головним драйвером цього ралі став критичний дефіцит пропозиції, що межує з панікою на ринках. Про це повідомляє Bloomberg 3 грудня.

Ринок дорогоцінних металів переживає аномальний рік.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Промисловий голод: кому потрібне срібло

На відміну від золота, яке цінують переважно за рідкість і красу, срібло є критично важливою промисловою сировиною. Воно має унікальні властивості електропровідності, що робить його незамінним у виробництві:

  • Електромобілів та акумуляторів.
  • Сонячних панелей (срібна паста є ключовим компонентом).
  • Медичного обладнання та електроніки.

Оскільки світові запаси металу впали до історичних мінімумів, промисловість змушена конкурувати за ресурс з інвесторами, які скуповують монети та зливки в Китаї та Індії для збереження капіталу.

Тонкий ринок без страховки

Аналітики підкреслюють унікальну вразливість ринку срібла. Він значно «тонший» за ринок золота:

  • Ліквідність: обсяги срібла, що зберігаються в Лондоні, оцінюються в $50 млрд, тоді як золота — в $1,2 трлн.
  • Відсутність резервів: Ринок золота підстрахований резервами центробанків (близько $700 млрд у сховищах Банку Англії), які можуть надати ліквідність у кризовий момент. Для срібла такого «кредитора останньої інстанції» не існує.

Це робить ціну срібла набагато волатильнішою: коли попит зростає, пропозиції просто ніде взяти, і ціна летить вгору вертикально.

Анатомія «сквізу»: тарифи та спекуляції

Цьогорічний стрибок цін був спровокований побоюваннями, що США введуть нові тарифи на імпорт срібла (після того, як метал додали до списку критичних мінералів). Це змусило трейдерів переміщувати метал у сховища біржі Comex у Нью-Йорку, оголивши лондонський ринок.

Ситуацію погіршив попит з боку ETF (біржових фондів), які викупили понад 100 мільйонів унцій фізичного металу, та святковий сезон в Індії. Глобальний попит на срібло перевищує видобуток шахт вже п'ятий рік поспіль, а нові проєкти в Мексиці, Перу та Китаї стикаються з екологічними та регуляторними перепонами.

Співвідношення Gold/Silver Ratio

Інвестори звернули увагу на срібло через його «дешевизну» відносно золота. Тут працює важливий фінансовий показник — Gold/Silver Ratio. Це число показує, скільки унцій срібла можна купити за одну унцію золота.

  • Історична норма: Традиційно це співвідношення коливалося в районі 60:1.
  • Аномалія 2024−2025: На початку року це співвідношення перевищувало 100:1. Для досвідчених трейдерів це був сигнал про те, що срібло недооцінене. Коли розрив стає таким великим, ринок завжди прагне повернутися до середніх значень. Саме тому срібло зараз росте швидше за золото — воно просто «наздоганяє» свою справедливу ціну.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами