Срібло затьмарило золото: чому ціна металу злетіла на 100%

Ринок дорогоцінних металів переживає аномальний рік. Хоча золото продемонструвало вражаюче зростання на тлі неортодоксальної економічної політики адміністрації Трампа, справжньою зіркою стало срібло. Станом на початок грудня вартість «білого металу» підскочила на 100% з початку року, значно випередивши золото, яке додало 60%. Головним драйвером цього ралі став критичний дефіцит пропозиції, що межує з панікою на ринках. Про це повідомляє Bloomberg 3 грудня.

Промисловий голод: кому потрібне срібло

На відміну від золота, яке цінують переважно за рідкість і красу, срібло є критично важливою промисловою сировиною. Воно має унікальні властивості електропровідності, що робить його незамінним у виробництві:

Електромобілів та акумуляторів.

Сонячних панелей (срібна паста є ключовим компонентом).

Медичного обладнання та електроніки.

Оскільки світові запаси металу впали до історичних мінімумів, промисловість змушена конкурувати за ресурс з інвесторами, які скуповують монети та зливки в Китаї та Індії для збереження капіталу.

Тонкий ринок без страховки

Аналітики підкреслюють унікальну вразливість ринку срібла. Він значно «тонший» за ринок золота:

Ліквідність: обсяги срібла, що зберігаються в Лондоні, оцінюються в $50 млрд, тоді як золота — в $1,2 трлн.

Відсутність резервів: Ринок золота підстрахований резервами центробанків (близько $700 млрд у сховищах Банку Англії), які можуть надати ліквідність у кризовий момент. Для срібла такого «кредитора останньої інстанції» не існує.

Це робить ціну срібла набагато волатильнішою: коли попит зростає, пропозиції просто ніде взяти, і ціна летить вгору вертикально.

Анатомія «сквізу»: тарифи та спекуляції

Цьогорічний стрибок цін був спровокований побоюваннями, що США введуть нові тарифи на імпорт срібла (після того, як метал додали до списку критичних мінералів). Це змусило трейдерів переміщувати метал у сховища біржі Comex у Нью-Йорку, оголивши лондонський ринок.

Ситуацію погіршив попит з боку ETF (біржових фондів), які викупили понад 100 мільйонів унцій фізичного металу, та святковий сезон в Індії. Глобальний попит на срібло перевищує видобуток шахт вже п'ятий рік поспіль, а нові проєкти в Мексиці, Перу та Китаї стикаються з екологічними та регуляторними перепонами.

Співвідношення Gold/Silver Ratio

Інвестори звернули увагу на срібло через його «дешевизну» відносно золота. Тут працює важливий фінансовий показник — Gold/Silver Ratio. Це число показує, скільки унцій срібла можна купити за одну унцію золота.