Вкладення в ОВДП зросли майже на 30%: хто купує найбільше

У листопаді 2025 року обсяг вкладень юридичних і фізичних осіб в ОВДП був на 29,9% більшим, ніж у листопаді минулого року. Наразі громадяни України тримають понад 107,4 млрд грн у державних цінних паперах, а юридичні особи — понад 172,3 млрд гривень. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Аукціони Міністерства

У листопаді Міністерство фінансів провело 19 аукціонів і залучило 40,3 млрд грн в еквіваленті до держбюджету. З цієї суми 26,4 млрд грн забезпечили гривневі облігації з середньозваженою дохідністю 17,1% річних.

Крім того, інвестори придбали валютні ОВДП на 324,2 млн дол. США з дохідністю 4% річних, а також на 6,7 млн євро під 3,22% річних.

Хто тримає найбільше

Станом на 1 грудня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,9 трлн гривень. Найбільшу частку тримають комерційні банки — 48,4%, далі Національний банк України — 34,91%.

Частки інших інвесторів становлять: 9,03% у юридичних осіб, 5,63% — у фізичних осіб, 1,16% — у страхових компаній, 0,85% — у нерезидентів та 0,02% — у територіальних громад.

З початку 2025 року за допомогою аукціонів ОВДП було залучено близько 513,4 млрд грн. ОВДП друге за обсягом джерело фінансування бюджету після міжнародної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума залучених коштів через внутрішні запозичення перевищила 1,94 трлн гривень.

Як придбати

Купити військові облігації може кожен охочий — у застосунку «Дія», у банках або через брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн, 1000 доларів США або 1000 євро.

У «Дії» це можна зробити за кілька хвилин: у розділі «Послуги» потрібно обрати «Військові облігації», визначити тип облігації з переліком українських міст або територій, обрати банк чи брокера, заповнити контактні дані, підписати документи та здійснити оплату.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.