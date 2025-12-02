Вкладення в ОВДП зросли майже на 30%: хто купує найбільше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 грудня 2025, 8:28

Вкладення в ОВДП зросли майже на 30%: хто купує найбільше

У листопаді 2025 року обсяг вкладень юридичних і фізичних осіб в ОВДП був на 29,9% більшим, ніж у листопаді минулого року. Наразі громадяни України тримають понад 107,4 млрд грн у державних цінних паперах, а юридичні особи — понад 172,3 млрд гривень. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

У листопаді 2025 року обсяг вкладень юридичних і фізичних осіб в ОВДП був на 29,9% більшим, ніж у листопаді минулого року.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Аукціони Міністерства

У листопаді Міністерство фінансів провело 19 аукціонів і залучило 40,3 млрд грн в еквіваленті до держбюджету. З цієї суми 26,4 млрд грн забезпечили гривневі облігації з середньозваженою дохідністю 17,1% річних.

Крім того, інвестори придбали валютні ОВДП на 324,2 млн дол. США з дохідністю 4% річних, а також на 6,7 млн євро під 3,22% річних.

Хто тримає найбільше

Станом на 1 грудня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,9 трлн гривень. Найбільшу частку тримають комерційні банки — 48,4%, далі Національний банк України — 34,91%.

Частки інших інвесторів становлять: 9,03% у юридичних осіб, 5,63% — у фізичних осіб, 1,16% — у страхових компаній, 0,85% — у нерезидентів та 0,02% — у територіальних громад.

З початку 2025 року за допомогою аукціонів ОВДП було залучено близько 513,4 млрд грн. ОВДП друге за обсягом джерело фінансування бюджету після міжнародної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума залучених коштів через внутрішні запозичення перевищила 1,94 трлн гривень.

Як придбати

Купити військові облігації може кожен охочий — у застосунку «Дія», у банках або через брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн, 1000 доларів США або 1000 євро.

У «Дії» це можна зробити за кілька хвилин: у розділі «Послуги» потрібно обрати «Військові облігації», визначити тип облігації з переліком українських міст або територій, обрати банк чи брокера, заповнити контактні дані, підписати документи та здійснити оплату.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Alex2006
Alex2006
2 грудня 2025, 12:49
#
Люди нарешті розумнішають) Ну краще пізно, ніж ніколи. Сподіваюсь зміг допомогти комусь свого часу) А кабанчики верещали, верещали, і хто в результаті, як завжди, виявився правим?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 31 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами