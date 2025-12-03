Парламентський Комітет схвалив Держбюджет-2026 до другого читання: Ключові зміни у фінансуванні

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт закону «Про державний бюджет на 2026 рік» до другого читання. Очікується, що парламент розгляне документ вже сьогодні, 3 грудня. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зміни в розподілі коштів та фінансуванні

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на своїй сторінці у Facebook оприлюднила основні зміни, враховані у проєкті держбюджету до другого читання.

Ключові правки, враховані у проєкті Держбюджету, стосуються фінансової підтримки місцевого самоврядування та військових потреб:

Підтримка місцевих бюджетів: Місцеві бюджети отримають додаткові 4% від ПДФО, збільшуючи загальну частку до 64%. Ці кошти будуть цільовим чином спрямовані на розрахунки за енергоносії та погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Виключення субвенції: Для збалансування державного бюджету виключено субвенцію на різницю в тарифах, яка раніше передбачалася у сумі 15,2 млрд грн.

Закупівля зброї: Додатково виділено 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (кошти зняті з програми «військового резерву»).

Фінансування БЕБ: Бюро економічної безпеки (БЕБ) отримає додаткові 244 млн грн за рахунок коштів Резервного фонду.

Підвищення зарплат вчителям

Збережено ключову соціальну норму щодо підвищення заробітної плати педагогічних працівників:

З 1 січня 2026 року — підвищення на 30%.

З 1 вересня 2026 року — підвищення ще на 20%.

Крім того, запропоновано додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників. Це дозволить розглянути можливість подальшого збільшення зарплат вчителів протягом року, повідомила Роксолана Підласа.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 22 жовтня 2025 року Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік в першому читанні.