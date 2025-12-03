Multi від Мінфін
3 грудня 2025, 15:05

Європа готує відповідь криптодолару: 10 найбільших банків ЄС об’єдналися для запуску власного стейблкоїна

Консорціум із десяти провідних європейських банків, до якого приєднався фінансовий гігант BNP Paribas, оголосив про амбітний план створення єдиної цифрової валюти, прив'язаної до євро. Новий актив планують вивести на ринок у другій половині 2026 року через спеціально створену структуру Qivalis, що базується в Амстердамі. Про це повідомляє Cointelegraph 3 грудня.

Консорціум із десяти провідних європейських банків, до якого приєднався фінансовий гігант BNP Paribas, оголосив про амбітний план створення єдиної цифрової валюти, прив'язаної до євро.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Монетарна автономія»: мета проєкту

Банківський альянс працює над отриманням необхідних дозволів від Центрального банку Нідерландів. Головна умова запуску — повна відповідність новим жорстким правилам Євросоюзу щодо регулювання криптоактивів (MiCA).

Керівництво новоствореної компанії Qivalis не приховує, що цей крок має геополітичне значення.

«Нативний євро-стейблкоїн — це не просто зручність, це монетарна автономія в цифрову епоху. Це відкриває нові можливості для європейських компаній і споживачів взаємодіяти з ончейн-платежами та ринками цифрових активів у їхній власній валюті», — заявив генеральний директор Qivalis Ян-Олівер Селл.

Регуляторні перегони зі США

Ініціатива європейських банкірів розгортається на тлі активних дій США. У липні президент Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act, який створює чітку законодавчу базу для платіжних стейблкоїнів у Сполучених Штатах, закріплюючи домінування долара в цифровій сфері.

Водночас європейські регулятори ставляться до ініціативи з обережністю. Олаф Слейпен, голова Центрального банку Нідерландів, попередив про потенційні ризики для монетарної політики в разі безконтрольного зростання ринку стейблкоїнів.

У Європейському центробанку (ЄЦБ) поки що зберігають спокій. Згідно з листопадовим звітом регулятора, ризики наразі обмежені, оскільки капіталізація всіх євро-стейблкоїнів становить менше 350 млн євро (близько $407 млн), що є менш ніж 1% від глобального ринку.

Зміна гравців: Tether йде, банки приходять

Ринок звільняється для банківських гравців примусово. Компанія Tether, найбільший у світі емітент стейблкоїнів, 25 листопада остаточно припинила підтримку своєї монети, прив'язаної до євро (EURt). СЕО Tether Паоло Ардоіно пояснив це рішення надто жорсткими вимогами регламенту MiCA, які роблять бізнес для небанківських установ занадто ризикованим.

Чому євро програє долару в крипті

На сьогодні понад 99% усіх стейблкоїнів у світі прив'язані до долара США (USDT, USDC). Євро в криптоекономіці практично відсутнє. Основна причина — від'ємні або нульові відсоткові ставки, які довгий час діяли в єврозоні. Емітентам стейблкоїнів (таким як Tether) вигідно тримати резерви в доларових облігаціях США, отримуючи 4−5% річних доходу. Тримати резерви в євро було збитково. Тепер, коли ставки ЄЦБ зросли, а ЄС запровадив закон MiCA, який вимагає від емітентів мати банківську ліцензію або тримати значні резерви в банках ЄС, традиційні банки отримали унікальний шанс монополізувати цей ринок, витіснивши технологічні стартапи.

Читайте також: Нова валютна війна наддержав: як США і Китай ділять криптосвіт

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
