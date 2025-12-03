Revolut заборонив клієнтам поповнювати рахунки з карток понад 50 країн

На сайті Revolut з'явився список більш ніж з 50 країн, з карток яких банк більше не підтримує перекази.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Крім напрямків, куди традиційно релокувались емігранти з росії, у переліку — Монако, Вануату, Венесуела, Ємен та ОАЕ.

Видання Oninvest повідомило про перші відмови, отримані клієнтами банку. Усіх їх поєднує те, що вони проживали в ЄС і намагалися переказати гроші з карток, випущених у країнах СНД.

«Картка поповнення більше не підтримується», — відповідали їм у банку. Клієнтам також стало недоступним поповнення рахунків у Revolut з мобільних додатків банків країн СНД.

Читайте також: Платіжна система Wise почала блокувати карти росіян

У службі підтримки Revolut послалися на нові правила, що набули чинності з 1 грудня 2025 року, і зазначили, що обмеження не є тимчасовими, а постійними. При цьому, як уточнює Oninvest, вони не пов'язані з санкціями, оскільки жоден із банків, поповнення з карт яких стало недоступним, не перебуває під обмеженнями.

Revolut додав, що компанія зобов'язана слідувати політиці комплаєнсу міжнародних платіжних систем, що змінилася, згідно з якою ряд країн опинився в категорії високого ризику для операцій поповнення рахунку з картки.

Читайте також: Revolut почав блокувати рахунки росіян без посвідки на проживання в ЄС