Revolut почав блокувати рахунки росіян без посвідки на проживання в ЄС

Британський онлайн-банк Revolut почав повідомляти своїх клієнтів-росіян, які не мають посвідки на проживання в ЄС, про закриття рахунків. У банку пояснили це набранням чинності 19-го пакету санкцій Євросоюзу, введених у відповідь на військове вторгнення росії в Україну, пише ВВС.

Блокування рахунків

У ніч на суботу користувачі, які відкривали рахунки за національними візами категорії D або ВНЖ, майже одночасно отримали два листи від банку. У першому від них вимагали надати діючий дозвіл на проживання в ЄС, а в другому повідомляли про закриття акаунту та розірвання договору 31 грудня 2025 року.

У суботу клієнти Revolut втратили можливість здійснювати покупки з рахунку, розплачуватись карткою, вносити гроші на рахунок та знімати готівку у банкоматах.

Багато повідомлень про це з'явилося у соцмережах та чатах російських емігрантів.

За словами деяких користувачів, вони заздалегідь уточнювали у службі підтримки банку, чи можуть їм заблокувати рахунки після набрання чинності санкціями, і отримали відповідь, що їм нема про що турбуватися «принаймні до кінця грудня».

Заблокованими виявилися також рахунки у низки користувачів, які мають ВНЖ Євросоюзу, але не встигли завантажити його у додаток банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Revolut отримав ліцензію на роботу з криптовалютними активами (MiCA) від Кіпрської комісії з цінних паперів та бірж (CySEC), що дозволяє компанії надавати регульовані криптопослуги у всіх 30 країнах Європейської економічної зони (ЄЕС).