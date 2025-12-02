В Україні створюється екосистема миттєвих платежів: торговці отримуватимуть кошти на рахунок протягом 2-3 секунд — НБУ

Національний банк разом із надавачами платіжних послуг створює в Україні екосистему миттєвих платежів, що дасть бізнесу додаткову змогу приймати оплати швидко та з меншими витратами. Про це наголосив заступник Голови НБУ Олексій Шабан під час зустрічі Національного банку з представниками ритейл-асоціацій та торговельних мереж.

Що відомо про екосистему

«Ми хочемо, щоб українські ритейлери отримали доступ до такого сучасного інструменту приймання оплати, як миттєві платежі, які вже стали нормою в багатьох країнах світу. Це оптимізує витрати торговців, адже для миттєвих платежів не потрібен платіжний термінал, та пришвидшує оборотність коштів, які доступні торговцям буквально через кілька секунд», — зазначив він. Екосистема миттєвих платежів складається з правил їх виконання, технології, способів обміну реквізитами та єдиного досвіду користувача.

Що це дасть рітейлу

Завдяки цьому торговці отримуватимуть кошти на рахунок протягом 10 секунд, а в переважній більшості випадків — протягом 2 — 3 секунд, після ініціювання миттєвого платежу платником. Передавати реквізити можна, використовуючи QR-код, сформований за правилами НБУ, що матиме логотип національної грошової одиниці — гривні — та скануватиметься із платіжного застосунку будь-якого надавача платіжних послуг, який обслуговує рахунок користувача.

Як працюватиме екосистема

Представники Національного банку розповіли, як торговцям організувати приймання оплати за допомогою екосистеми миттєвих платежів, представивши три можливі варіанти: