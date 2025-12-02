З 1 грудня відправники зможуть відслідковувати свої грошові перекази 24/7 — НБУ

З 1 грудня 2025 року НБУ впровадив у Системі електронних платежів (СЕП) нову функцію — трекінг-сервіс. Тепер як бізнес, так і звичайні громадяни зможуть стежити за рухом своїх грошей 24/7, розуміючи, на якому саме етапі перебуває транзакція. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Прозорість за кодом UETR

Новий сервіс працює за принципом, знайомим кожному, хто хоч раз відстежував доставку посилки через логістичні компанії. Ключовим елементом системи є UETR — унікальний ідентифікатор платіжної операції.

Ввівши цей код у системі «ТрекСЕП», користувач (платник або отримувач) зможе дізнатися поточний статус платежу без розкриття персональних даних. Система показуватиме такі етапи:

Платіж ініційовано.

Опрацьовується банком платника.

Очікує обробки в СЕП.

Зараховано на рахунок отримувача.

Це стосується переказів за номером IBAN, зокрема й миттєвих платежів.

Нові правила гри для банків

Впровадження системи відбуватиметься поетапно. Наразі сервіс запущено, але повна інтеграція стане обов'язковою для всіх учасників ринку з 1 квітня 2026 року. З цієї дати всі банки та учасники СЕП будуть зобов'язані:

Формувати код UETR для кожної транзакції.

Надавати цей код клієнту-платнику.

Передавати у «ТрекСЕП» актуальну інформацію про статус операції.

За словами директора Департаменту інформаційних технологій НБУ Володимира Нагорнюка, це нововведення не лише дасть клієнтам інструмент контролю, а й дозволить банкам зекономити на операційних витратах, адже зменшиться кількість запитів до служби підтримки щодо розшуку платежів.

Курс на Європу

Запуск трекінгу є частиною глобальної стратегії модернізації платіжної інфраструктури України на 2025−2030 роки. НБУ готує ґрунт для переходу до мультивалютності СЕП та повної інтеграції з європейською платіжною системою (зокрема для транскордонних переказів SEPA).

Також у планах регулятора — впровадження штучного інтелекту для аналізу ризиків та обробки платежів.