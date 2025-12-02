Multi від Мінфін
2 грудня 2025, 10:51

З 1 грудня відправники зможуть відслідковувати свої грошові перекази 24/7 — НБУ

З 1 грудня 2025 року НБУ впровадив у Системі електронних платежів (СЕП) нову функцію — трекінг-сервіс. Тепер як бізнес, так і звичайні громадяни зможуть стежити за рухом своїх грошей 24/7, розуміючи, на якому саме етапі перебуває транзакція. Про це повідомляється на сайті регулятора.

З 1 грудня 2025 року НБУ впровадив у Системі електронних платежів (СЕП) нову функцію — трекінг-сервіс.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прозорість за кодом UETR

Новий сервіс працює за принципом, знайомим кожному, хто хоч раз відстежував доставку посилки через логістичні компанії. Ключовим елементом системи є UETR — унікальний ідентифікатор платіжної операції.

Ввівши цей код у системі «ТрекСЕП», користувач (платник або отримувач) зможе дізнатися поточний статус платежу без розкриття персональних даних. Система показуватиме такі етапи:

  • Платіж ініційовано.
  • Опрацьовується банком платника.
  • Очікує обробки в СЕП.
  • Зараховано на рахунок отримувача.
  • Це стосується переказів за номером IBAN, зокрема й миттєвих платежів.

Нові правила гри для банків

Впровадження системи відбуватиметься поетапно. Наразі сервіс запущено, але повна інтеграція стане обов'язковою для всіх учасників ринку з 1 квітня 2026 року. З цієї дати всі банки та учасники СЕП будуть зобов'язані:

  • Формувати код UETR для кожної транзакції.
  • Надавати цей код клієнту-платнику.
  • Передавати у «ТрекСЕП» актуальну інформацію про статус операції.

За словами директора Департаменту інформаційних технологій НБУ Володимира Нагорнюка, це нововведення не лише дасть клієнтам інструмент контролю, а й дозволить банкам зекономити на операційних витратах, адже зменшиться кількість запитів до служби підтримки щодо розшуку платежів.

Курс на Європу

Запуск трекінгу є частиною глобальної стратегії модернізації платіжної інфраструктури України на 2025−2030 роки. НБУ готує ґрунт для переходу до мультивалютності СЕП та повної інтеграції з європейською платіжною системою (зокрема для транскордонних переказів SEPA).

Також у планах регулятора — впровадження штучного інтелекту для аналізу ризиків та обробки платежів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
