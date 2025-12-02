Укрпошта під наглядом НБУ: регулятор виніс письмове застереження

Національний банк застосував до Укрпошти (ЄДРПОУ 21560045) захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

Ухвалення рішення

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури Нацбанку ухвалив 1 грудня 2025 року.

За що застерігає НБУ

За результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю Укрпошта НБУ встановив порушення вимог:

закону «Про платіжні послуги»;

постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг», а також положення, яке затверджене цією постановою;

постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НБУ», а також положення, яке затверджене цією постановою;

Положення про здійснення НБУ безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ;

Положенням про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Нацбанку;

Правил організації статистичної звітності, що подається до Нацбанку в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління НБУ.

Укрпошта зобов’язана усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності протягом не більше 60 календарних днів з дати отримання застереження.

Нагадаємо

В серпні 2025 року Нацбанк виніс письмове застереження АТ «Укрпошта». Причиною стала неефективна організація системи управління ризиками, що є порушенням вимог законодавства.

Як пояснив регулятор, заходи впливу були застосовані за різні порушення, зокрема у сфері запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.