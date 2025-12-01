Найкращий відгук місяця: чому банк може зрізати кредитний ліміт сумлінному клієнту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у жовтні 2025 року. Переможницею стала наша читачка під ніком 123natali123 . Вона обслуговується в Приватбанку «майже все життя», і розповіла про ще один привід, за яким банк може зменшити кредитний ліміт.

«Так от вчора в мене був залишок кредитних коштів більше 6 тис., на які я розраховувала, а сьогодні в мене стоїть баланс — 393 грн, тобто без попередження мені зменшили мій ліміт на кредитні кошти», — пише 123natali123.

На «гарячій» лінії Приватбанку, куди вона звернулася, щоб з’ясувати причини такого рішення, повідомили, що «цього місяця їй виповнюється 70 років» і, згідно з нормативами, банк має «право зменшити ліміти на суму заборгованості з подальшим доведенням до 0, тобто закрити кредитну карту». Таку позицію банку споживачка розцінює, як моралізаторський вирок, мовляв, час вже думати про душу, а не про життя.

Користувачка стверджує, що прострочень не має, завжди погашала кредит у пільговий період. І найбільш прикро 123natali123 те, що рішення про зменшення ліміту було прийнято без будь-якого попередження.

Що кажуть юристи

Приватбанк на запит «Мінфіну» з проханням прокоментувати даний випадок не відповів.

Натомість юристи пояснили, що банки дійсно мають право на зміну умов кредитування. Проте воно не є абсолютним. Будь-які можливі зміни повинні бути заздалегідь передбачені договором, а клієнта необхідно повідомляти про коригування істотних умов — зокрема, кредитного ліміту.

«Одностороннє зменшення ліміту без повідомлення може розцінюватися, як порушення ст. 11 Закону України „Про захист прав споживачів“ та вимог НБУ щодо інформування клієнтів про зміну істотних умов договору», — зауважує податковий адвокат ЮК «Приходько та партнери» Євген Ясинський.

Особливо проблемним у цьому кейсі є те, що підставою для зменшення ліміту фактично став вік клієнтки. За словами юриста, українське законодавство не дозволяє змінювати умови кредитування лише тому, що людині виповнюється певна кількість років. Такий підхід має ознаки вікової дискримінації, яка прямо заборонена Конституцією України та Законом «Про засади запобігання та протидії дискримінації».

«Якщо клієнт не має прострочених зобов’язань і обслуговує кредит належно, зменшення ліміту лише через досягнення певного віку може бути кваліфіковане як необґрунтована зміна умов кредитування, дискримінація за віком, порушення прав споживачів фінансових послуг», — пояснює адвокат ЮК «Приходько та партнери».

Саме тому, наголошує він, клієнтці варто насамперед звернутися до банку з письмовою вимогою надати пояснення та нормативні підстави такого рішення і вимагати відновлення попереднього ліміту. У разі відсутності належної реакції, наступним логічним кроком є скарга до Національного банку України, а також звернення до Уповноваженого з прав людини щодо дискримінації за віком. Якщо ж і ці інструменти не спрацюють, залишається судовий шлях — із вимогою визнати дії банку неправомірними, зобов’язати його повернути ліміт і, за потреби, компенсувати моральну шкоду.

