ЧС-2026: аналітики, які двічі точно передбачили чемпіона, назвали нового переможця

Канадська інвестиційно-дослідницька компанія BCA Research застосувала той самий статистичний підхід, яким аналізує глобальні ринки, щоб спрогнозувати результати Чемпіонату світу з футболу 2026 року, що стартує вже цього четверга в Мехіко. Про це повідомляє Euronews.

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Зазвичай успішність ринкових аналітиків оцінюють за їхнім вмінням передбачати рішення щодо відсоткових ставок або коливання цін. Проте напередодні старту найбільшого футбольного турніру планети відома інвестиційна компанія вирішила спрямувати свої моделі на зовсім інший тип «активу» — гру мільйонів.

Монреальська компанія BCA Research опублікувала вже третій випуск свого дослідження, яке вона іронічно називає «Найважливішим серед усіх неважливих прогнозів». Для визначення переможця турніру аналітики використали власну двохетапну статистичну модель.

І який же вердикт? Франція підніме кубок над головою, здолавши у фіналі Португалію. Англія та Іспанія, згідно з моделлю, поїдуть додому після півфіналів.

Модель із перевіреною репутацією

На відміну від диванної аналітики, яка зазвичай домінує в передтурнірних дискусіях, підхід BCA ґрунтується на тій самій дисципліні, яку компанія застосовує до ринків суверенного боргу та акцій.

Цей проєкт існує з 2018 року, і тоді він безпомилково передбачив перемогу Франції. Чотири роки по тому модель точно визначила, що Аргентина виграє титул 2022 року в серії пенальті.

Для ЧС-2026 модель працює у два етапи. Перший спирається на дані п'яти попередніх чемпіонатів світу та враховує такі змінні, як середній рейтинг гравців, швидкість лінії атаки та коефіцієнт «домашнього поля», який додає 24% до ймовірності перемоги кожної країни-господарки в кожному матчі.

На другому етапі застосовується окрема модель, відкалібрована на матчах плей-оф починаючи з 2006 року. Тут найбільшу вагу мають зіграність на клубному рівні та досвід нападників, який вимірюється кількістю проведених матчів, а не віком.

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У своїй моделі BCA також враховує так зване «прокляття чемпіона» — тенденцію, за якої чинні переможці чемпіонату світу нерідко виступають слабше за прогнози. Тому ймовірність перемоги Аргентини в кожному матчі аналітики додатково знижують на 20%. Раніше жертвами цієї тенденції стали Іспанія у 2014 році та Німеччина у 2018-му.

У BCA також зазначають, що модель працює точніше на стадії плей-оф, ніж у груповому раунді. Головна причина — непередбачуваність команд, які виграють перші два матчі, гарантують собі вихід далі, а на тренувальну гру випускають резервний склад.

У коментарі для Euronews Жеремі Пелозо, головний стратег BCA, згадав перемогу Тунісу над Францією в заключному груповому матчі ЧС-2022:

«Франція вже гарантувала собі вихід, і тренер вирішив залишити лідерів на лавці запасних», — зазначив він.

За словами Пелозо, такі рішення ускладнюють прогнозування групового етапу, оскільки в гру вступають фактори, які не залежать від реальної сили команди.

Франція вирве перемогу в напруженому фіналі

Модель називає Францію головним фаворитом турніру, і сухі цифри підтверджують цей статус.

За даними Transfermarkt, Франція має найдорожчий склад на цьогорічному чемпіонаті: сумарна ринкова вартість гравців становить 1,476 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує середній показник серед усіх 48 країн-учасниць. Один лише Кіліан Мбаппе оцінюється у 200 млн євро, що становить понад 13% від загальної суми.

На думку BCA Research, команда Дідьє Дешама, яка має настільки глибокий склад, що могла б виставити дві конкурентоспроможні одинадцятки, повинна обіграти Іспанію в наднапруженому півфіналі. Шанси Франції на прохід оцінюють у 52,5%, що обіцяє справжню інтригу.

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Пелозо пояснив, що шанси можуть здаватися близькими до підкидання монетки, але це лише відображає той факт, що обидві команди є фаворитами і наразі посідають найвищі місця в рейтингу ФІФА.

«Вирішальним фактором є якість французьких нападників порівняно з іспанськими. Ми виявили, що на стадії плей-оф саме досвід та майстерність форвардів найчастіше схиляють шальки терезів на чийсь бік», — підсумував Пелозо.

Тим часом у іншому півфіналі Португалія має здолати Англію з ймовірністю проходу 55,2%. Модель показує, що шальки терезів хитнулися на користь португальців зокрема через рішення головного тренера англійців Томаса Тухеля не включати до заявки Коула Палмера, Філа Фодена та Гаррі Магвайра.

Фінал, який прогнозує BCA, матиме колосальне значення для обох країн.

Для Франції перемога зробить Дешама другим тренером в історії (після італійця Вітторіо Поццо), який двічі вигравав чемпіонат світу.

Для Португалії та Кріштіану Роналду, якому вже 41 рік і для якого цей турнір майже напевно стане останнім, золото закриє фінальний розділ в одній із найвеличніших кар'єр в історії футболу.

Ринки прогнозів бачать інший сценарій

BCA Research також порівняла свої розрахунки з даними платформи прогнозів Polymarket. Модель загалом збігається з ринковим консенсусом, але має кілька розбіжностей.

Зокрема, BCA дає Португалії 16,4% на перемогу в турнірі, тоді як Polymarket оцінює їхні шанси лише в 10% (четверте місце у списку фаворитів).

На Polymarket Франція та Іспанія ділять перше місце з 16% у кожної, а Англія йшла третьою з 11%. Крім того, BCA дає трохи вищі шанси трьом країнам-господаркам — США, Мексиці та Канаді, ніж ринок.

На іншій платформі прогнозів, Kalshi, на момент написання матеріалу лідирує Іспанія з 16,5%. Франція йде другою (16,3%), а Португалія — третьою (10,3%).

Зазначимо, що прогнози ринків не гарантують фактичного результату подій.

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Нагадаємо

23-й чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Господарями турніру вперше стали одночасно 3 країни — Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки. Крім того, вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.

Змагання будуть проходити в форматі 12 груп по 4 команди. У плей-оф будуть виходити по дві збірні та 8 кращих збірних за рейтингом третіх місць. Кожного дня в середньому будуть проходити по 6 матчів.