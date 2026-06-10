Головне за середу: зміни до Держбюджету-2026, зростання долара та реакція НБУ на інфляцію

Верховна Рада остаточно ухвалила зміни до Держбюджету-2026

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 15224, який передбачає суттєве збільшення видатків бюджету в поточному році. Попри ухвалення документа, голосування пройшло в напруженій атмосфері. Багато народних обранців висловили відверте розчарування тим, що в підсумковій редакції закону не знайшлося місця для підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям.

НБУ встановив курси на четвер: долар оновив максимум і майже досяг 45 гривень

Національний банк України встановив на 11 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9790 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 13 копійок. Це новий максимум долара.

Девальвація гривні набирає обертів: чи втрачають гривневі депозити та ОВДП привабливість

Гривня продовжує слабшати, а поточна динаміка валютного ринку вже наближається до дохідності гривневих інструментів. Втім, попри прискорення девальвації, гривневі ОВДП поки залишаються вигіднішими за валюту за підсумками першого півріччя. Про це свідчать розрахунки фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

Інфляція в Україні сповільнилася до 8,2%, але перевищила прогнози НБУ: коментар регулятора

За даними Держстату, у травні 2026 року інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі та до 0,9% — у місячному. Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2026 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Чому готівковий долар вже вище 45 грн/$: до яких сюрпризів готуватися

Зростання міжбанківських котирувань долара практично до 45 гривень, і євро — до рівнів близько 52 гривень в Україні, налякало як громадян, так і бізнес. Люди знову побігли до обмінників закупляти валюту, а головне питання, яке хвилює власників гривневих заощаджень, — як глибоко дозволить НБУ впасти нацвалюті? Про це й поговоримо.