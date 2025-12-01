В Україні з’явиться перша платна дорога. Де її побудують

Влада планує побудувати в Україні перший платний автобан. Його хочуть відкрити від Ковеля до пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею. Про це розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв'ю сайту ЦТС.

Що відомо про платну дорогу

«Це перший кейс, у якому ми розглядали дорогу можливу для приватного публічного партнерства. Йшлося про її ремонт і розбудову в чотири смуги. З іншого боку Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля — там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати», — заявив Деркач.

Він розповів, що є різні варіанти доріг, які можуть побудувати на шляху до пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», та які будуть утримувати приватні компанії на умовах концесії.

Деркач зауважує, що це один з найкращих способів залучення коштів. До того ж йдеться не про ремонт, а повну реконструкцію та будівництво нових трас. Заступник пояснив, що вибір будівництва платних доріг саме до пунктів пропуску на кордоні, пояснюється тим, що ці напрямки є найбільш завантаженими.

«Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання», — зазначив заступник міністра.

Нагадаємо

Раніше у Мінінфраструктурі заявили про плани зробити платними дороги в Україні для іноземців.

Також ухвалили закон, який запроваджує систему зважування автомобілів під час руху. Перша система автоматичного зважування запрацювала в Україні 20 вересня. Її встановили на в'їзді до Києва з боку Одеси.

У 2018 році тодішній міністр інфраструктури оцінив вартість проїзду платними дорогами в Україні може становити орієнтовно від 20 до 70 євроцентів або 6,63−23,19 гривні за кілометр.