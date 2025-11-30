Китай посилює тиск на криптоіндустрію: під прицілом стейблкоїни та тіньовий майнінг

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 листопада 2025, 11:12

Китай посилює тиск на криптоіндустрію: під прицілом стейблкоїни та тіньовий майнінг

Народний банк Китаю (НБК) виступив із жорсткою заявою, підтвердивши свій безкомпромісний курс на боротьбу з віртуальними активами. Регулятор попередив про відродження спекуляцій на ринку та оголосив про намір посилити контроль за незаконними операціями, особливу увагу приділивши стейблкоїнам. Про це повідомляє Reuters.

Народний банк Китаю (НБК) виступив із жорсткою заявою, підтвердивши свій безкомпромісний курс на боротьбу з віртуальними активами.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Офіційна позиція Пекіна

Під час спеціальної координаційної наради щодо регулювання віртуальних валют, яка відбулася у п'ятницю, представники Центробанку констатували зростання спекулятивної активності. На думку регулятора, це створює нові виклики для системи контролю ризиків.

НБК вкотре нагадав, що будь-які бізнес-активності, пов'язані з криптовалютами, вважаються в країні нелегальними.

«Віртуальні валюти не мають такого ж правового статусу, як фіатна валюта, і не можуть використовуватися як законний платіжний засіб на ринку», — йдеться у заяві Народного банку Китаю.

Головна загроза — стейблкоїни

Особливий акцент у новій хвилі боротьби зроблено на стейблкоїнах (криптовалютах, прив'язаних до курсу реальних валют, наприклад, долара США). Регулятор наголосив, що ці інструменти не відповідають вимогам щодо ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням грошей.

За даними НБК, стейблкоїни несуть високий ризик використання у злочинних схемах, зокрема для:

  • відмивання коштів;
  • шахрайства;
  • виведення капіталу з країни.

Влада обіцяє «посилити зусилля» для придушення такої діяльності заради збереження економічної стабільності.

Підпільний ренесанс майнінгу

Попри те, що офіційна заборона на торгівлю та майнінг криптовалют у Китаї діє ще з 2021 року, індустрія демонструє дивовижну живучість. За даними інсайдерів та галузевої статистики, видобуток біткоїна в країні «по-тихому» відновлюється.

До теми: Китай повернувся у трійку лідерів з майнінгу біткоїна попри офіційну заборону

Приватні та корпоративні майнери знаходять способи обходити заборони, використовуючи дешеву електроенергію та бум будівництва дата-центрів у деяких енергонадлишкових провінціях Китаю.

Гонконг як «криптошлюз» Китаю

Поки материковий Китай жорстко забороняє крипту, Гонконг намагається стати світовим криптохабом. Там офіційно дозволена торгівля для роздрібних інвесторів, запущені спотові біткоїн-ETF та розробляється законодавство для стейблкоїнів. Експерти вважають, що Пекін використовує Гонконг як «пісочницю» для експериментів з цифровими активами, щоб тримати руку на пульсі технологій, не ризикуючи стабільністю основної фінансової системи країни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами