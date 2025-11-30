Народний банк Китаю (НБК) виступив із жорсткою заявою, підтвердивши свій безкомпромісний курс на боротьбу з віртуальними активами. Регулятор попередив про відродження спекуляцій на ринку та оголосив про намір посилити контроль за незаконними операціями, особливу увагу приділивши стейблкоїнам. Про це повідомляє Reuters.
Китай посилює тиск на криптоіндустрію: під прицілом стейблкоїни та тіньовий майнінг
Офіційна позиція Пекіна
Під час спеціальної координаційної наради щодо регулювання віртуальних валют, яка відбулася у п'ятницю, представники Центробанку констатували зростання спекулятивної активності. На думку регулятора, це створює нові виклики для системи контролю ризиків.
НБК вкотре нагадав, що будь-які бізнес-активності, пов'язані з криптовалютами, вважаються в країні нелегальними.
«Віртуальні валюти не мають такого ж правового статусу, як фіатна валюта, і не можуть використовуватися як законний платіжний засіб на ринку», — йдеться у заяві Народного банку Китаю.
Головна загроза — стейблкоїни
Особливий акцент у новій хвилі боротьби зроблено на стейблкоїнах (криптовалютах, прив'язаних до курсу реальних валют, наприклад, долара США). Регулятор наголосив, що ці інструменти не відповідають вимогам щодо ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням грошей.
За даними НБК, стейблкоїни несуть високий ризик використання у злочинних схемах, зокрема для:
- відмивання коштів;
- шахрайства;
- виведення капіталу з країни.
Влада обіцяє «посилити зусилля» для придушення такої діяльності заради збереження економічної стабільності.
Підпільний ренесанс майнінгу
Попри те, що офіційна заборона на торгівлю та майнінг криптовалют у Китаї діє ще з 2021 року, індустрія демонструє дивовижну живучість. За даними інсайдерів та галузевої статистики, видобуток біткоїна в країні «по-тихому» відновлюється.
Приватні та корпоративні майнери знаходять способи обходити заборони, використовуючи дешеву електроенергію та бум будівництва дата-центрів у деяких енергонадлишкових провінціях Китаю.
Гонконг як «криптошлюз» Китаю
Поки материковий Китай жорстко забороняє крипту, Гонконг намагається стати світовим криптохабом. Там офіційно дозволена торгівля для роздрібних інвесторів, запущені спотові біткоїн-ETF та розробляється законодавство для стейблкоїнів. Експерти вважають, що Пекін використовує Гонконг як «пісочницю» для експериментів з цифровими активами, щоб тримати руку на пульсі технологій, не ризикуючи стабільністю основної фінансової системи країни.
