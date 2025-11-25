Китай повернувся у трійку лідерів з майнінгу біткоїна попри офіційну заборону

Індустрія видобутку біткоїна в Китаї демонструє несподіване відродження. Попри повну урядову заборону на операції з криптовалютами, запроваджену Пекіном ще чотири роки тому, країна повернула собі статус одного з ключових гравців на цьому ринку. Станом на кінець жовтня Китай посів третє місце у світі за обсягом обчислювальних потужностей (хешрейту). Про це повідомляє агентство Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З попелу заборон: 14% світового ринку

У 2021 році Китай, посилаючись на загрози фінансовій стабільності та необхідність енергозбереження, оголосив війну криптовалютам. Тоді частка країни у світовому майнінгу, яка була найбільшою на планеті, офіційно впала до нуля. Майнери масово емігрували до Північної Америки та Центральної Азії.

Однак, за даними аналітичного сервісу Hashrate Index, ситуація кардинально змінилася. Китайські майнери, діючи у «сірій зоні», відновили потужності й тепер контролюють 14% глобального видобутку біткойна.

Енергетичний профіцит та бум дата-центрів

Головним драйвером повернення стали надлишок дешевої електроенергії та інфраструктурні особливості окремих провінцій.

Майнер на прізвище Ван із провінції Сіньцзян пояснив логіку процесу:

«Багато енергії неможливо передати за межі Сіньцзяну, тому ви споживаєте її у формі криптомайнінгу. Будуються нові майнінгові проєкти. Я можу сказати, що люди майнять там, де електрика дешева».

Ще одним фактором стало інвестиції місцевих урядів у дата-центри. Через фінансові труднощі та надлишкові потужності ці центри обробки даних почали таємно здавати в оренду під майнінгове обладнання, щоб покрити збитки.

Виробники обладнання фіксують зростання

Тенденцію підтверджує фінансова звітність виробників «заліза». Компанія Canaan Inc., другий у світі виробник майнерів, повідомила про різке зростання продажів у Піднебесній:

У 2022 році (відразу після заборони) частка Китаю у виторзі компанії становила лише 2,8%.

Минулого року цей показник зріс до 30,3%.

У другому кварталі 2025 року, за інсайдерськими даними, частка продажів у Китаї перевищила 50%.

Canaan пояснює це невизначеністю з тарифами у США та зростанням ціни біткоїна, що робить бізнес знову надприбутковим. Офіційно компанія заявляє, що продаж обладнання в Китаї дозволений, а от його використання для майнінгу — зона відповідальності клієнтів.

Хто випереджає Китай?

Якщо Китай із часткою 14% посів третє місце, то хто ж лідери? Світова карта майнінгу станом на кінець 2025 року виглядає так: