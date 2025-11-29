США готує масштабне оновлення дизайну долара

Сполучені Штати готують наймасштабніше оновлення дизайну своєї національної валюти за останні десятиліття. Процес, що має на меті захистити статус долара як світової резервної валюти, розпочнеться з купюри номіналом 10 доларів і розтягнеться майже на десять років. Про це повідомляє Бюро гравіювання та друку США (BEP).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Графік появи нових банкнот

Комітет із передових засобів стримування підробок (ACD), який курує цей процес ще з 2011 року, визначив чітку послідовність випуску нових купюр. Головний критерій черговості — мінімізація ризиків підробки.

Очікуваний графік введення в обіг виглядає так:

2026 рік: 10 доларів;

2028 рік: 50 доларів;

2030 рік: 20 доларів;

2032 рік: 5 доларів;

2034 рік: 100 доларів.

Головна мета — безпека, а не естетика

Зміна дизайну — це не питання краси, а питання національної безпеки. Сучасні технології дозволяють зловмисникам створювати дедалі якісніші підробки, тому американська валюта потребує нових рівнів захисту.

Для розробки нових купюр знадобилося понад десять років досліджень. До банкнот будуть інтегровані ексклюзивні, надсучасні функції безпеки (як видимі, так і приховані), які мають зробити їх невразливими для фальшивомонетників. Цей процес вимагає не лише нових дизайнерських рішень, а й закупівлі спеціалізованого обладнання та унікальних матеріалів.

Тестування на мільйонах машин

Критичним етапом підготовки є адаптація інфраструктури. У світі налічується понад 10 мільйонів пристроїв для обробки готівки (банкомати, термінали, лічильні машинки), які приймають долари США.

Перш ніж нові купюри потраплять у гаманці громадян, Бюро надає зразки виробникам банківського обладнання. Це необхідно для того, щоб налаштувати техніку на безпомилкове розпізнавання нових знаків захисту. Мета — гарантувати, що оновлена валюта працюватиме без збоїв у комерції з першого дня.

Чому дизайн тримають у таємниці

Уряд США свідомо не розкриває зовнішній вигляд нових доларів заздалегідь. Офіційна презентація дизайну відбуватиметься лише за 6−8 місяців до фактичного випуску купюри в обіг.

Така секретність пояснюється двома причинами: