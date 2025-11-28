У Швейцарії вимагають розслідування через коштовні подарунки Трампу

У Швейцарії розгорається гучний політичний скандал, пов'язаний із зовнішньоекономічними відносинами зі Сполученими Штатами. Група швейцарських парламентарів звернулася до генеральної прокуратури країни з вимогою відкрити кримінальне провадження через коштовні подарунки, отримані президентом США Дональдом Трампом. Йдеться про настільний годинник Rolex та гравійований золотий злиток, які бізнесмени вручили американському лідеру незадовго до того, як він погодився знизити мита на швейцарський експорт. Про це повідомляє Bloomberg 28 листопада.

Ціна питання: $150 тисяч за лояльність?

Двоє депутатів парламенту, Грета Гісін та Рафаель Махаєм, у своєму офіційному зверненні закликали правоохоронців перевірити, чи не є ці подарунки прихованою формою хабаря іноземній посадовій особі.

Посилаючись на оцінки експертів галузі, політики наводять вартість презентів:

Золотий злиток: щонайменше 100 000 швейцарських франків (близько 124 000 доларів).

Годинник Rolex: до 25 000 франків.

Офіс Генерального прокурора Швейцарії підтвердив отримання цієї скарги, а також двох інших заяв щодо цього ж кейсу. Усі вони подані проти «невідомих осіб». Відомство пообіцяло вивчити матеріали, проте наголосило, що факт отримання скарги ще не означає автоматичного початку повноцінного розслідування.

Тарифи та таємна дипломатія

Подарунки були вручені на тлі критичної ситуації для економіки Швейцарії. 1 серпня адміністрація Трампа запровадила жорсткі 39-відсоткові мита на швейцарські товари, що призвело до скорочення економіки країни, яка критично залежить від експорту.

На початку листопада група топменеджерів швейцарських компаній відвідала Овальний кабінет, де й відбулася передача подарунків. Бізнесмени назвали це «приватною ініціативою», хоча уряд Швейцарії був поінформований про візит, а його підготовка координувалася з владою.

«Пересічна людина справедливо ставить під сумнів законність цих подарунків, запропонованих американському президенту для того, щоб змусити його розблокувати переговори про торгівлю», — йдеться у листі депутатів.

Результат угоди

Менш ніж через два тижні після візиту та вручення коштовностей США погодилися піти на поступки:

Тарифи на швейцарський імпорт знижено з 39% до 15%.

В обмін швейцарські компанії пообіцяли інвестувати 200 мільярдів доларів в економіку США протягом наступних п'яти років.

Наразі сторони продовжують переговори щодо всеосяжної торговельної угоди, яку планують фіналізувати до першого кварталу наступного року. Білий дім поки що не прокоментував ситуацію з подарунками.