Мирний план для України із відмовою від територій відкриє фінансову «чорну діру» для Європи — Reuters

Будь-який мирний план для України, який передбачає відмову від окупованих росією територій, матиме високу економічну та безпекову ціну для Європи. Про це йдеться повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Останні пропозиції про припинення вогню, які обговорювалися західними партнерами, передбачають, що Київ має погодитися на тимчасовий або частковий контроль росії над окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

Аналітики попереджають: такий непевний статус-кво спричинить гостру невизначеність, яка обтяжуватиме економіку Європи протягом багатьох років.

Проблема фінансування відновлення

Головне питання, яке постане після такого «миру» — хто заплатить за відновлення.

За оцінками Світового банку майже рік тому, вартість відбудови України становила $524 млрд. Зараз, за словами європейських чиновників, ця сума наближається до $600 мільярдів.

Малоймовірно, що президент рф володимир путін погодиться використати заморожені резерви рф (близько $300 млрд у країнах G7 та ЄС) на репарації.

Крім того, якщо росія відмовиться платити, більшу частину цього величезного тягаря доведеться взяти на себе союзникам України.

За умов неврегульованого статусу територій та страху перед відновленням бойових дій, приватний іноземний капітал не прийде в Україну, що загальмує економічне відновлення.

Читайте також: Мирний план Трампа: більшість положень стосуються прибутків США

Вплив на економіку та повернення біженців

Незважаючи на стійкість економіки України, ВВП країни, за прогнозом МВФ, цього року все одно буде на 20% нижчим за рівень 2021 року. При цьому Донецька і Луганська області до війни забезпечували близько 15% національного ВВП.

Очікується, що повернення понад 5 мільйонів українських біженців (переважно жінок і дітей), які знайшли притулок у Європі, допоможе збільшити робочу силу та підтримати зростання економіки.

Проте ЄС доведеться фінансувати їхню соціальну підтримку та перекваліфікацію відповідно до потреб відбудови. Аналогічної допомоги потребуватимуть і демобілізовані військові.

Гальмування вступу до ЄС та посилення мілітаризації

Порушення територіальної цілісності України, якщо статус окупованих регіонів не буде остаточно врегульовано, ускладнить її вступ до Європейського Союзу. Контроль над суверенними кордонами є ключовою гарантією для ЄС.

Нестабільне перемир'я стане «нагородою» для військової агресії путіна. Це змусить західноєвропейські країни ще швидше збільшувати оборонні бюджети, готуючись до потенційного майбутнього конфлікту з росією.

Читайте також: «Мирний план» Трампа ставить під сумнів «репараційний кредит» Україні від ЄС на 140 млрд євро — FT

Економічний перепочинок для росії

Остання, але важлива проблема: «мир» може дати економічний перепочинок режиму путіна.

У початкових версіях пропозицій про перемир'я обговорювалося скасування економічних санкцій. Це стало б «переломним моментом» для економіки рф, яка зараз працює в режимі перегріву через перехід на військові рейки.

Очікується, що зростання ВВП росії наступного року ледве сягне 0,5%-1%. Спостерігається спад у цивільному промисловому виробництві, а військове виробництво вже досягло пікової потужності. Бюджетний дефіцит подвоївся, а уряд змушений підвищувати ПДВ, що розганяє інфляцію (наразі 8% при ключовій ставці 16%).

Якщо санкції будуть зняті, фінансові перспективи для росії — а отже, і для її переозброєння — стануть набагато кращими.

Висновок

Попри зрозуміле бажання зупинити руйнування та загибель людей, часткове перемир’я на умовах status quo може обернутися для Європи фінансовою «чорною дірою» та високим ризиком ще масштабнішого конфлікту в майбутньому.