Індійська рупія у 2025 році виявилася найгіршою валютою Азії — Bloomberg

Індійська рупія у 2025 році виявилася найгіршою валютою Азії через американські мита, війну росії в Україні, відтік інвестицій та дефіцит поточного рахунку. Про це пише Bloomberg.
В чому причина
Високі тарифи США на індійські товари та загроза санкцій за закупівлю російських енероносіїв та озброєнь спровокували відтік іноземних інвестицій з фондового ринку Індії на близько $16,3 млрд.
Якщо ситуація не зміниться, рупія може зафіксувати найбільше річне падіння з 2022 року. Тоді вторгнення росії в Україну призвело до різкого зростання цін на нафту вище $100 за барель. Це завдало серйозного удару по Індії, яка імпортує близько 90% сирої нафти, що споживається нею.
За оцінками Bloomberg Economics, у спробі стабілізувати курс рупії Резервний банк Індії з кінця липня продав валютні активи на суму понад $30 млрд і завдяки цьому зумів уникнути нового мінімуму в середині жовтня.
Падіння рупії
21 листопада курс рупії впав до 89,48 до долара США. Це свідчення того, що центральний банк перестав захищати валюту. Експерти вважають, що RBI зберігає резерви в очікуванні торгових переговорів із США.
Ослаблення рупії має подвійний ефект, зазначає агентство. З одного боку, воно робить індійські товари більш конкурентоспроможними на зовнішніх ринках та підтримує сім'ї працівників за кордоном через перекази.
З іншого — подорожчання імпорту підвищує ціни на нафту, добрива та електроніку.
На початку вересня 2025 року індійська рупія впала до нового історичного мінімуму щодо долара США. Головною причиною падіння було занепокоєння інвесторів, що нові 50%-ві американські мита завдадуть шкоди економічному зростанню та прибуткам компаній в Індії.
Чому це важливо
Історичне падіння індійської рупії є прямим наслідком нової торговельної політики США. Це наочно демонструє, як запровадження мит може дестабілізувати валютний ринок навіть такої великої економіки та стратегічного партнера США, як Індія.
Ця ситуація ставить індійських регуляторів у вкрай складне становище. З одного боку, для підтримки крихкого економічного відновлення центральний банк знижував процентні ставки. З іншого — падіння курсу та ризик імпортованої інфляції можуть змусити його, навпаки, підвищувати ставки, що може «задушити» економічне зростання.
Масовий відтік капіталу з фондового ринку є вотумом недовіри з боку міжнародних інвесторів. Вони стурбовані як впливом мит на прибутки індійських компаній, так і загальною макроекономічною стабільністю. Це створює величезний тиск на уряд Індії з вимогою шукати компроміс у торговельній суперечці зі США, оскільки ринок демонструє реальну економічну ціну жорсткої геополітичної позиції.
