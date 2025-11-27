Індійська рупія у 2025 році виявилася найгіршою валютою Азії — Bloomberg

Індійська рупія у 2025 році виявилася найгіршою валютою Азії через американські мита, війну росії в Україні, відтік інвестицій та дефіцит поточного рахунку. Про це пише Bloomberg.

В чому причина

Високі тарифи США на індійські товари та загроза санкцій за закупівлю російських енероносіїв та озброєнь спровокували відтік іноземних інвестицій з фондового ринку Індії на близько $16,3 млрд.

Якщо ситуація не зміниться, рупія може зафіксувати найбільше річне падіння з 2022 року. Тоді вторгнення росії в Україну призвело до різкого зростання цін на нафту вище $100 за барель. Це завдало серйозного удару по Індії, яка імпортує близько 90% сирої нафти, що споживається нею.

