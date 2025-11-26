Чому «дроблення» ФОП стало мішенню податкової та які ризики для бізнесу

Податкова служба активно перевіряє ФОП на «дроблення бізнесу», але чи існує взагалі така перевірка в Податковому кодексі. Як працює система контролю та що потрібно знати кожному підприємцю, щоб бути готовим до візиту податкової, пише 7eminar.

Які перевірки проводить податкова

Податкова служба продовжує оприлюднювати новини щодо результатів проведення перевірок ФОП щодо дроблення бізнесу, і вже під такі перевірки потрапили мережі побутової техніки, ресторани та навіть мережа магазинів дитячих іграшок.

Жодного окремого виду перевірки «на дроблення» в Податковому кодексі України (далі — ПКУ) не існує. ФОП має розуміти, що ПКУ не містить окремої перевірки, спрямованої виключно на встановлення факту дроблення бізнесу. Тому всі дії податкової проводяться в межах уже існуючих видів перевірок

Зазвичай податкова проводить фактичні перевірки, які здійснюються відповідно вимог ПКУ.

Що насправді перевіряє податкова

Відповідно до ст. 75 ПКУ, фактична перевірка проводиться за місцем фактичного провадження діяльності, і вона стосується:

обігу готівки; розрахункових операцій; ведення касових операцій; наявності ліцензій; оформлення трудових відносин.

Тобто формально перевіряють саме те, що дозволяє ПКУ.

Якщо податкова вбачає підстави — може бути призначена позапланова перевірка.

Під час перевірок здійснюються контрольні закупки, хронометраж та інвентаризації.

Коли податкова вважає, що декілька ФОП працюють у спільній схемі, вони проводять одночасні перевірки всіх цих ФОП. Але важливо пам’ятати, на кожного ФОП видається окремий наказ, окреме направлення та за результатами перевірки складається окремий акт або довідка.

Формально це не групова перевірка, а просто багато окремих перевірок, проведених паралельно.

Ознаки «дроблення» за версією податкової

У своїх публікаціях податкова наголошує, що ФОП, пов’язані між собою, користуються спільною IP-адресою та мають одну адресу реєстрації. Здійснюють діяльність в одній торгівельній точці, мають спільних працівників. Використовують одну торгову марку та мають схожі види діяльності. Але важливий момент: усі ці ознаки — не норми закону, а лише бачення податкової.

Для фізичної особи пов’язаність з юрособою виникає, якщо особа бере участь у спільній діяльності, володіє 25% і більше статутного капіталу компанії або може контролювати її рішення.

Між фізичними особами пов’язаними вважаються родичі першого ступеня споріднення.

Тобто, ніяких заборон щодо використання одного приміщення, спільних працівників та IP-адрес в ПКУ не передбачено. Саме через це висновки актів, що складаються за результатами таких перевірок, не місять порушень, що звучали б як «дроблення бізнесу». Бо немає статті, яку можна було б порушити

Тому зазвичай акти перевірок фіксують порушення щодо діяльності кожного ФОПа окремо, серед яких:

використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин; проведення розрахунків без фіскальних чеків; відсутність документів, що підтверджують облік товарних запасів.

Тобто, податкова фіксує порушення, які дійсно передбачені законодавством.

Як підготуватися до перевірки

Податкові перевірки на «дроблення» — це не про порушення закону, а про інтерпретації податкової. Тому головне завдання бізнесу — мати документи, які підтверджують, що кожний ФОП працює самостійно, у своїй моделі та в межах закону.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні продовжує зростати, проте цей показник не свідчить про посилення економічних процесів у країні. На думку голови профільного комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, це зростання значною мірою є результатом масового використання спрощеної системи для ухилення від сплати податків великим бізнесом.

Він заявив, що насправді в Україні спрощена система досі масово використовується для ухилення від сплати податків через «дроблення бізнесу».

«Ритейл, ресторани, готелі та інші сфери — бачимо, як великі компанії штучно реєструють десятки підприємців, щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію», — зазначив політик.