У жовтні середній вік легкових авто на ринку України зріс до 16,4 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 листопада 2025, 12:53

У жовтні середній вік легкових авто на ринку України зріс до 16,4 року

У жовтні середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України зріс до 16,4 року, порівняно з 16,0 року у вересні. Це свідчить про підвищення активності в бюджетному сегменті та зростання продажів старіших авто. Про це йдеться у дослідженні аналітиків Інституту дослідження авторинку.

У жовтні середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України зріс до 16,4 року, порівняно з 16,0 року у вересні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де наймолодший парк

Регіональна статистика демонструє значну нерівномірність. Наймолодший автопарк традиційно має Київ — 11,2 року, що більш ніж на п’ять років менше за національний показник.

Висока купівельна спроможність та попит на нові авто формують стійкий розрив між столицею та регіонами.

Найближчими до Києва за віком автопарку є прикордонні Львівська (14,5 року) та Закарпатська (14,6 року) області. Близькість до кордону та інтенсивні логістичні потоки забезпечують доступ до відносно «свіжих» автомобілів з Європи, середній вік яких становить близько 8,4 року.

У Дніпропетровській та Київській областях середній вік авто становить по 15,5 року — на рівні загальноукраїнського показника минулого місяця.

Де найстаріший парк

Найстаріший автопарк зафіксовано у регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій та мають низькі темпи відновлення. У Донецькій області середній вік авто становить 19,4 року, у Херсонській — 19,0 року.

До групи регіонів зі старішими авто також належать Сумська (17,2 року) та Черкаська (17,0 року) області.

Цифрові продажі — ще «старіші»

Статистика цифрових продажів через державний сервіс «Дія» показала середній вік автомобілів на рівні 16,8 року — навіть вище за загальний показник. Це свідчить про активне використання цифрових інструментів для переоформлення найстаріших транспортних засобів.

Контраст між регіонами — молодший автопарк у Києві та на заході й значно старіший на сході та півдні — відображає різницю у купівельній спроможності та специфіку імпортних потоків.

Для порівняння, середній вік авто в ЄС становить близько 12 років, що підкреслює залежність українського ринку від бюджетного сегмента.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами