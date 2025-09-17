Вибракування: скільки та яких авто пішли «під прес» у серпні

Якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації, через старість, знос, або ж пошкодження внаслідок ДТП — залишається остання документальна операція, яку з ним слід провести — зняття з обліку у зв’язку з вибракуванням. Щомісяця українці звертаються за такою послугою понад дві тисячі разів. Про це пише Інститут досліджень авторинку.

Які авто списують

Найчастіше списують легкові автомобілі, зокрема впродовж серпня 2025 року відбулося 1666 звернень щодо їхнього вибракування. Також назавжди зійшли з доріг 405 вантажівок та 73 автобуси.

Фахівці ІДА визначили топ-10 моделей транспортних засобів, які офіційно знімалися з обліку у зв’язку з вибракуванням.

Найчастіше тут можна побачити різі продукти від ВАЗ — майже все «класичне» сімейство, яке доповнюють «дев'ятка» та 99-та модель. Компанію їм складають ще три легковики місцевого виробництва — «Таврія» та похідна від неї «Славута», а також «продукт національного автопрому» з корейським корінням — Daewoo Lanos.

Здебільшого вибракування відбувається через старість автомобілів, що підтверджує середній вік тих транспортних засобів, які пройшли цю операцію минулого місяця — 28 років для легковиків й вантажних, та 26 років для автобусів.

Серед усіх авто, з яких номерні знаки у зазначеному періоді були зняті назавжди, найдовше протримався седан ГАЗ-21 «Волга» — він був випущений у 1957 році.