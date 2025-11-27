Multi від Мінфін
27 листопада 2025, 9:28

Запаси золота компанії Tether досягли рівня ЦБ Кореї, Греції та Угорщини

На кінець вересня резерви компанії Tether сягнули 116 тонн золота. Цей обсяг можна порівняти із запасами Південної Кореї, Угорщини чи Греції, пише FТ з посиланням на аналітиків інвестбанку Jefferies.

На кінець вересня резерви компанії Tether сягнули 116 тонн золота.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

Експерти назвали емітента стейблкоїнів USDT найбільшим власником дорогоцінного металу за межами державного сектора.

Аналітики наголосили, що агресивні закупівлі компанії могли безпосередньо вплинути на нещодавнє зростання ринкової вартості золота.

Минулого кварталу на частку Tether припало майже 2% світового попиту, що еквівалентно 12% від загального обсягу закупівель усіх центральних банків.

За даними Jefferies, емітент планує придбати ще близько 100 тонн фізичного золота у 2025 році. Фінансові показники дозволяють реалізувати цей план: прогнозований прибуток фірми цього року прагне $15 млрд.

Експерти вважають, що компанія робить ставку на масове прийняття токенізованого золота. З початку серпня Tether додала у забезпечення свого золотого стейблкоїну XAUT понад 275 000 унцій металу на суму близько $1,1 млрд.

На відміну від ETF чи фізичного володіння, токенізоване золото пропонує цілодобову торгівлю та відсутність комісій за зберігання.

У Jefferies вважають, що CEO Tether Паоло Ардоіно розглядає цей актив як «природний біткоін» та спосіб диверсифікації резервів на тлі ризиків долара США.

Золото як зброя проти санкцій

Останніми роками (особливо у 2024−2025) спостерігається тенденція, коли країни Глобального Півдня та держави, що мають напружені відносини із Заходом (зокрема Китай), активно заміщують долар США у своїх резервах фізичним золотом. Це явище називають «дедоларизацією».

Золото не має емітента (його не можна додрукувати, як долар) і його неможливо заблокувати натисканням кнопки у банківській системі SWIFT, як це можна зробити з валютними рахунками.

Тому рекордні закупівлі золота центробанками — це насамперед підготовка до можливих геополітичних штормів та спроба убезпечити свої активи від санкційних ризиків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
