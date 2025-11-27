Комітет Верховної Ради з питань фінансів затвердив рішення щодо детінізації ринку пального. Про це повідомив голова Податкового комітету
Податковий комітет ВР хоче до 1 лютого ідентифікувати й закрити усі нелегальні АЗС
Що з ринком пального?
За останні роки ринок пального демонструє зростання сплати податків та ефективну детінізацію. Однак залишається низка системних проблем: занижені зарплати в частині мереж АЗС, нерівномірна сплата податків та масове функціонування нелегальних заправок.
Гетманцев наголосив, що ситуація з нелегальними АЗС критична. З перевірених його помічниками нелегальних заправок закрито лише кілька, частина продовжує працювати навіть після перевірок.
У низці областей правоохоронні органи фактично не показали результатів.
Перевірка АЗС
Комітет закликав Державну податкову службу, БЕБ та Нацполіцію:
- провести повний аудит і встановити всі нелегальні АЗС;
- забезпечити переведення нелегальних АЗС у легальну діяльність або їх повне закриття у разі відмови;
- контролювати дотримання мінімальних зарплат всіма мережами АЗС та видачу фіскальних чеків;
- щомісяця публікувати дані про сплату податків на один літр пального та рівень зарплат у кожній мережі.
Кабінет міністрів має до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них.
