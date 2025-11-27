Податковий комітет ВР хоче до 1 лютого ідентифікувати й закрити усі нелегальні АЗС

Комітет Верховної Ради з питань фінансів затвердив рішення щодо детінізації ринку пального. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Що з ринком пального?

За останні роки ринок пального демонструє зростання сплати податків та ефективну детінізацію. Однак залишається низка системних проблем: занижені зарплати в частині мереж АЗС, нерівномірна сплата податків та масове функціонування нелегальних заправок.

Гетманцев наголосив, що ситуація з нелегальними АЗС критична. З перевірених його помічниками нелегальних заправок закрито лише кілька, частина продовжує працювати навіть після перевірок.

У низці областей правоохоронні органи фактично не показали результатів.

Перевірка АЗС

Комітет закликав Державну податкову службу, БЕБ та Нацполіцію:

провести повний аудит і встановити всі нелегальні АЗС;

забезпечити переведення нелегальних АЗС у легальну діяльність або їх повне закриття у разі відмови;

контролювати дотримання мінімальних зарплат всіма мережами АЗС та видачу фіскальних чеків;

щомісяця публікувати дані про сплату податків на один літр пального та рівень зарплат у кожній мережі.

