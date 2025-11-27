Moneyveo запустила масштабну акцію «Дива на 500 000», у межах якої користувачі сервісу можуть отримати кешбек за звичні фінансові дії, обміняти його на спеціальні «диво-квитки» та взяти участь у розіграшах подарунків — призовий фонд становить понад пів мільйона гривень!
«Дива на 500 000»: як працює акція Moneyveo і чому такі кампанії стають трендом на фінансовому ринку
У цьому матеріалі розбираємо як працює механіка акції, що дає користувачам і чому подібні гейміфіковані кампанії стають одним із ключових інструментів на ринку небанківських фінансових послуг.
Як працює акція «Дива на 500 000»: головні правила та особливості
Moneyveo проводить акцію з 14 листопада 2025 року до 14 січня 2026 року. За цей час активним клієнтам нараховується кешбек за різні дії в сервісі: оформлення кредитів, вчасну сплату, відгуки, участь у вікторинах, підключення Telegram-бота чи пуш-сповіщень тощо.
Цей кешбек можна обміняти на «диво-квитки» — спеціальну «валюту», за допомогою якої можна взяти участь у фінальному розіграші грошових призів.
«Диво-квиток» коштує 50 балів кешбеку. Що більше квитків, то вищі шанси на виграш.
Кешбек нараховується автоматично, а обміняти його на «диво-квитки» можна в Особистому кабінеті починаючи з 1 грудня 2025.
Коли відбудуться розіграші та які призи чекають на учасників
Moneyveo розділила розіграш призового фонду у понад 500 000 грн на чотири етапи:
1 розіграш — 18 листопада
- 100 сертифікатів на часткове списання процентів по кредиту Smart (номіналом 500 грн кожен);
- 3 VIP-бокси «12 років разом — 12 моментів вдячності» розіграємо серед найлояльніших клієнтів.
2 розіграш — 24 грудня
- 100 промокодів на Smart під 0,01% на день;
- смарт-телевізор Samsung.
3 розіграш — 6 січня
- 100 промокодів на -40% на пролонгацію кредиту Smart;
- кавомашина Philips із набором кави.
Головний розіграш — 19 січня
У фіналі компанія визначитьтрьох переможців, які отримають по 100 000 грн.
Усі розіграші Moneyveo проводить рандомно та публікує відео на своєму офіційному YouTube-каналі.
Щоб скористатися шансом на перемогу, дуже важливо не мати прострочки в сервісі на момент розіграшу.
І будьте на зв’язку — щоб представники компанії могли повідомити вам про виграш.
Чому фінансові компанії почали використовувати гейміфікацію
Гейміфікація за останні кілька років стала одним із найбільш помітних трендів у фінансових сервісах. За даними Purrweb, понад 70% банків та небанківських фінкомпаній додають у свої продукти ігрові механіки — від балів і рівнів до внутрішніх нагород та призових розіграшів. Такий підхід змінює не лише користувацький досвід, а й фінансову поведінку клієнтів.
Гейміфіковані програми лояльності дозволяють компаніям:
- формувати позитивний користувацький досвід, коли оформлення кредиту чи його погашення не сприймається як рутина;
- заохочувати відповідальну поведінку — підтвердження особи, підключення безпечних каналів, відгуки, оплати без прострочок;
- повертати клієнтів у сервіс — фінансові застосунки з ігровими механіками демонструють на 22% вищу частоту повернення користувачів.
Український контекст: чому гейміфікація заходить саме тут
Українська аудиторія фінтех-ринку — цифрова, активна й відкрита до інтерактивних сервісів. Це підтверджують дані USAID: 85% користувачів фінансових послуг в Україні мають досвід цифрової взаємодії з сервісами, а понад половина — регулярно користуються фінансовими застосунками.
На цьому тлі гейміфіковані кампанії працюють особливо ефективно — вони дають користувачу не лише фінансову послугу, а й емоційну взаємодію.
Приклад Moneyveo: коли механіка стає стратегією
Moneyveo системно використовує гейміфікацію у своїх програмах лояльності. За внутрішніми даними компанії, у 2024−2025 роках 48% повторних кредитів оформлювали саме ті користувачі, які брали участь у бонусних активностях, вікторинах або розіграшах.
Це означає, що клієнти не просто виконують умови акцій, а залишаються в екосистемі сервісу довше, підвищуючи свою фінансову дисципліну.
Що це означає для ринку? Гейміфіковані акції на кредити — як-от «Дива на 500 000» — працюють не лише як мотивація виграти приз, вони також:
- формують довіру до сервісу;
- підвищують залученість;
- створюють досвід, у якому користувач отримує цінність на кожному етапі — не лише під час оформлення кредиту.
Гейміфікація перестала бути опцією — це стало частиною стратегії фінансових компаній, які хочуть будувати довгострокові відносини з клієнтами. Moneyveo — один із прикладів того, як ігрові механіки можуть перетворитися на повноцінний інструмент сервісності та лояльності.
Реальна економія для клієнта Moneyveo
Moneyveo працює без прихованих комісій — усі суми та ставки видно до оформлення. Це дає змогу одразу оцінити, наскільки вигідною буде пропозиція.
Знижки до −95%, промокоди на 0,01%, кешбек та прозорі розрахунки допомагають реально зменшити витрати. Клієнт бачить вигідну ставку, низький відсоток і фінальний платіж без сюрпризів — тому легко зрозуміти, скільки саме вдається заощадити.
Покажемо вигоду наочно в таблиці:
|
Ситуація клієнта
|
Що дає Moneyveo
|
Як працює
|
Вигода
|
Потрібно оформити кредит Smart
|
Знижки до -95%
|
Активувати промокод у кабінеті при оформленні
|
Економія може становити сотні гривень на день − залежно від суми кредиту
|
Треба подовжити строк користування Smart
|
Промокоди -40% на пролонгацію
|
Активувати промокод у кабінеті при оформленні
|
Економія може становити сотні гривень на день − залежно від суми кредиту
|
Виконуються завдання в акції «Дива на 500 00»
|
Кешбек → «диво-квитки»
|
Кожні 50 балів = квиток
|
Можливість зменшити витрати + шанс виграти 100 000 грн
|
Клієнт приводить у сервіс новачка
|
Бонус за нового клієнта
|
Нараховується автоматично після оформлення новим клієнтом першого кредиту у Moneyveo
|
Бонус 400 грн на особисту картку
|
Хочете платити менше процентів
|
Сертифікат на списання 500 грн процентів
|
Можна виграти в акції «Дива на 500 00»
|
Мінус 500 грн від суми до сплати
|
Хочете вигідніші умови на ринку
|
Обмін знижки від іншого сервісу
|
Надсилаєте скриншот знижки в рамках акції «Дамо краще, ніж конкуренти»
|
Отримуєте ще більшу знижку, ніж у іншого сервісу
FAQ про акцію «Дива на 500 000»
1. Хто може взяти участь в акції?
Усі активні користувачі Moneyveo, які не мають прострочок у період проведення акції.
2. Чи потрібно оформлювати кредит, щоб отримувати кешбек?
Не обов’язково. Частина бонусів нараховується за інші дії — підключення пушів, Telegram-бота, оформлення пролонгації, відгуки, участь у вікторинах тощо.
3. Скільки коштує один «диво-квиток»?
50 балів кешбеку.
4. Чи можна придбати кілька «диво-квитків»?
Так, кількість не обмежена.
5. Коли проходитимуть розіграші?
18 листопада, 24 грудня, 6 січня та фінальний — 19 січня.
6. Як дізнатися про виграш?
Імена переможців публікують на сайті, відео розіграшу — на YouTube. Із кожним щасливчиком також зв'язуються особисто для передачі подарунка.
7. Чи потрібно їхати в офіс за виграшем?
Грошові призи видаються в офісі Moneyveo в Києві. Всі інші — надсилаються поштою після узгодження деталей з переможцем.
8. Де подивитися поетапні умови акції?
Список завдань доступний в Особистому кабінеті. Умови акції — на офіційній сторінці: https://moneyveo.ua/uk/--dyva-na-piv-miliona/
Акція «Дива на 500 000» — приклад того, як фінансові сервіси змінюють підхід до взаємодії з клієнтами: додають елементи гри, мотивації та винагород.
Для користувачів це можливість отримати реальну матеріальну вигоду, а для компанії — спосіб побудувати довгострокові відносини на основі прозорості й довіри.
Якщо ви вже користуєтесь Moneyveo — перевірте свій кешбек в Особистому кабінеті. Можливо, саме ваш «диво-квиток» принесе одне з тих самих святкових див.
