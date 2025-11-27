«Дива на 500 000»: як працює акція Moneyveo і чому такі кампанії стають трендом на фінансовому ринку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 листопада 2025, 16:00

«Дива на 500 000»: як працює акція Moneyveo і чому такі кампанії стають трендом на фінансовому ринку

Moneyveo запустила масштабну акцію «Дива на 500 000», у межах якої користувачі сервісу можуть отримати кешбек за звичні фінансові дії, обміняти його на спеціальні «диво-квитки» та взяти участь у розіграшах подарунків — призовий фонд становить понад пів мільйона гривень!

Moneyveo запустила масштабну акцію «Дива на 500 000», у межах якої користувачі сервісу можуть отримати кешбек за звичні фінансові дії, обміняти його на спеціальні «диво-квитки» та взяти участь у розіграшах подарунків — призовий фонд становить понад пів мільйона гривень!

У цьому матеріалі розбираємо як працює механіка акції, що дає користувачам і чому подібні гейміфіковані кампанії стають одним із ключових інструментів на ринку небанківських фінансових послуг.

Як працює акція «Дива на 500 000»: головні правила та особливості

Moneyveo проводить акцію з 14 листопада 2025 року до 14 січня 2026 року. За цей час активним клієнтам нараховується кешбек за різні дії в сервісі: оформлення кредитів, вчасну сплату, відгуки, участь у вікторинах, підключення Telegram-бота чи пуш-сповіщень тощо.

Цей кешбек можна обміняти на «диво-квитки» — спеціальну «валюту», за допомогою якої можна взяти участь у фінальному розіграші грошових призів.

«Диво-квиток» коштує 50 балів кешбеку. Що більше квитків, то вищі шанси на виграш.

Кешбек нараховується автоматично, а обміняти його на «диво-квитки» можна в Особистому кабінеті починаючи з 1 грудня 2025.

Коли відбудуться розіграші та які призи чекають на учасників

Moneyveo розділила розіграш призового фонду у понад 500 000 грн на чотири етапи:

1 розіграш — 18 листопада

  • 100 сертифікатів на часткове списання процентів по кредиту Smart (номіналом 500 грн кожен);
  • 3 VIP-бокси «12 років разом — 12 моментів вдячності» розіграємо серед найлояльніших клієнтів.

2 розіграш — 24 грудня

  • 100 промокодів на Smart під 0,01% на день;
  • смарт-телевізор Samsung.

3 розіграш — 6 січня

  • 100 промокодів на -40% на пролонгацію кредиту Smart;
  • кавомашина Philips із набором кави.

Головний розіграш — 19 січня

У фіналі компанія визначитьтрьох переможців, які отримають по 100 000 грн.

Усі розіграші Moneyveo проводить рандомно та публікує відео на своєму офіційному YouTube-каналі.

Щоб скористатися шансом на перемогу, дуже важливо не мати прострочки в сервісі на момент розіграшу.

І будьте на зв’язку — щоб представники компанії могли повідомити вам про виграш.

Чому фінансові компанії почали використовувати гейміфікацію

Moneyveo - новатор серед МФО у використанні гейміфікації усвоїх промо активностях

Гейміфікація за останні кілька років стала одним із найбільш помітних трендів у фінансових сервісах. За даними Purrweb, понад 70% банків та небанківських фінкомпаній додають у свої продукти ігрові механіки — від балів і рівнів до внутрішніх нагород та призових розіграшів. Такий підхід змінює не лише користувацький досвід, а й фінансову поведінку клієнтів.

Гейміфіковані програми лояльності дозволяють компаніям:

  • формувати позитивний користувацький досвід, коли оформлення кредиту чи його погашення не сприймається як рутина;
  • заохочувати відповідальну поведінку — підтвердження особи, підключення безпечних каналів, відгуки, оплати без прострочок;
  • повертати клієнтів у сервіс — фінансові застосунки з ігровими механіками демонструють на 22% вищу частоту повернення користувачів.

Український контекст: чому гейміфікація заходить саме тут

Українська аудиторія фінтех-ринку — цифрова, активна й відкрита до інтерактивних сервісів. Це підтверджують дані USAID: 85% користувачів фінансових послуг в Україні мають досвід цифрової взаємодії з сервісами, а понад половина — регулярно користуються фінансовими застосунками.

На цьому тлі гейміфіковані кампанії працюють особливо ефективно — вони дають користувачу не лише фінансову послугу, а й емоційну взаємодію.

Приклад Moneyveo: коли механіка стає стратегією

Moneyveo системно використовує гейміфікацію у своїх програмах лояльності. За внутрішніми даними компанії, у 2024−2025 роках 48% повторних кредитів оформлювали саме ті користувачі, які брали участь у бонусних активностях, вікторинах або розіграшах.

Це означає, що клієнти не просто виконують умови акцій, а залишаються в екосистемі сервісу довше, підвищуючи свою фінансову дисципліну.

Що це означає для ринку? Гейміфіковані акції на кредити — як-от «Дива на 500 000» — працюють не лише як мотивація виграти приз, вони також:

  • формують довіру до сервісу;
  • підвищують залученість;
  • створюють досвід, у якому користувач отримує цінність на кожному етапі — не лише під час оформлення кредиту.

Гейміфікація перестала бути опцією — це стало частиною стратегії фінансових компаній, які хочуть будувати довгострокові відносини з клієнтами. Moneyveo — один із прикладів того, як ігрові механіки можуть перетворитися на повноцінний інструмент сервісності та лояльності.

Реальна економія для клієнта Moneyveo

Moneyveo працює без прихованих комісій — усі суми та ставки видно до оформлення. Це дає змогу одразу оцінити, наскільки вигідною буде пропозиція.

Знижки до −95%, промокоди на 0,01%, кешбек та прозорі розрахунки допомагають реально зменшити витрати. Клієнт бачить вигідну ставку, низький відсоток і фінальний платіж без сюрпризів — тому легко зрозуміти, скільки саме вдається заощадити.

Покажемо вигоду наочно в таблиці:

Ситуація клієнта

Що дає Moneyveo

Як працює

Вигода

Потрібно оформити кредит Smart

Знижки до -95%

Активувати промокод у кабінеті при оформленні

Економія може становити сотні гривень на день − залежно від суми кредиту

Треба подовжити строк користування Smart

Промокоди -40% на пролонгацію

Активувати промокод у кабінеті при оформленні

Економія може становити сотні гривень на день − залежно від суми кредиту

Виконуються завдання в акції «Дива на 500 00»

Кешбек → «диво-квитки»

Кожні 50 балів = квиток

Можливість зменшити витрати + шанс виграти 100 000 грн

Клієнт приводить у сервіс новачка

Бонус за нового клієнта

Нараховується автоматично після оформлення новим клієнтом першого кредиту у Moneyveo

Бонус 400 грн на особисту картку

Хочете платити менше процентів

Сертифікат на списання 500 грн процентів

Можна виграти в акції «Дива на 500 00»

Мінус 500 грн від суми до сплати

Хочете вигідніші умови на ринку

Обмін знижки від іншого сервісу

Надсилаєте скриншот знижки в рамках акції «Дамо краще, ніж конкуренти»

Отримуєте ще більшу знижку, ніж у іншого сервісу

FAQ про акцію «Дива на 500 000»

1. Хто може взяти участь в акції?

Усі активні користувачі Moneyveo, які не мають прострочок у період проведення акції.

2. Чи потрібно оформлювати кредит, щоб отримувати кешбек?

Не обов’язково. Частина бонусів нараховується за інші дії — підключення пушів, Telegram-бота, оформлення пролонгації, відгуки, участь у вікторинах тощо.

3. Скільки коштує один «диво-квиток»?

50 балів кешбеку.

4. Чи можна придбати кілька «диво-квитків»?

Так, кількість не обмежена.

5. Коли проходитимуть розіграші?

18 листопада, 24 грудня, 6 січня та фінальний — 19 січня.

6. Як дізнатися про виграш?

Імена переможців публікують на сайті, відео розіграшу — на YouTube. Із кожним щасливчиком також зв'язуються особисто для передачі подарунка.

7. Чи потрібно їхати в офіс за виграшем?

Грошові призи видаються в офісі Moneyveo в Києві. Всі інші — надсилаються поштою після узгодження деталей з переможцем.

8. Де подивитися поетапні умови акції?

Список завдань доступний в Особистому кабінеті. Умови акції — на офіційній сторінці: https://moneyveo.ua/uk/--dyva-na-piv-miliona/

Акція «Дива на 500 000» — приклад того, як фінансові сервіси змінюють підхід до взаємодії з клієнтами: додають елементи гри, мотивації та винагород.

Для користувачів це можливість отримати реальну матеріальну вигоду, а для компанії — спосіб побудувати довгострокові відносини на основі прозорості й довіри.

Якщо ви вже користуєтесь Moneyveo — перевірте свій кешбек в Особистому кабінеті. Можливо, саме ваш «диво-квиток» принесе одне з тих самих святкових див.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами