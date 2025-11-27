«Дива на 500 000»: як працює акція Moneyveo і чому такі кампанії стають трендом на фінансовому ринку

Moneyveo запустила масштабну акцію «Дива на 500 000», у межах якої користувачі сервісу можуть отримати кешбек за звичні фінансові дії, обміняти його на спеціальні «диво-квитки» та взяти участь у розіграшах подарунків — призовий фонд становить понад пів мільйона гривень!

У цьому матеріалі розбираємо як працює механіка акції, що дає користувачам і чому подібні гейміфіковані кампанії стають одним із ключових інструментів на ринку небанківських фінансових послуг.

Як працює акція «Дива на 500 000»: головні правила та особливості

Moneyveo проводить акцію з 14 листопада 2025 року до 14 січня 2026 року. За цей час активним клієнтам нараховується кешбек за різні дії в сервісі: оформлення кредитів, вчасну сплату, відгуки, участь у вікторинах, підключення Telegram-бота чи пуш-сповіщень тощо.

Цей кешбек можна обміняти на «диво-квитки» — спеціальну «валюту», за допомогою якої можна взяти участь у фінальному розіграші грошових призів.

«Диво-квиток» коштує 50 балів кешбеку. Що більше квитків, то вищі шанси на виграш.

Кешбек нараховується автоматично, а обміняти його на «диво-квитки» можна в Особистому кабінеті починаючи з 1 грудня 2025.

Коли відбудуться розіграші та які призи чекають на учасників

Moneyveo розділила розіграш призового фонду у понад 500 000 грн на чотири етапи:

1 розіграш — 18 листопада

100 сертифікатів на часткове списання процентів по кредиту Smart (номіналом 500 грн кожен);

3 VIP-бокси «12 років разом — 12 моментів вдячності» розіграємо серед найлояльніших клієнтів.

2 розіграш — 24 грудня

100 промокодів на Smart під 0,01% на день;

смарт-телевізор Samsung.

3 розіграш — 6 січня

100 промокодів на -40% на пролонгацію кредиту Smart;

кавомашина Philips із набором кави.

Головний розіграш — 19 січня

У фіналі компанія визначитьтрьох переможців, які отримають по 100 000 грн.

Усі розіграші Moneyveo проводить рандомно та публікує відео на своєму офіційному YouTube-каналі.

Щоб скористатися шансом на перемогу, дуже важливо не мати прострочки в сервісі на момент розіграшу.

І будьте на зв’язку — щоб представники компанії могли повідомити вам про виграш.

Чому фінансові компанії почали використовувати гейміфікацію

Гейміфікація за останні кілька років стала одним із найбільш помітних трендів у фінансових сервісах. За даними Purrweb, понад 70% банків та небанківських фінкомпаній додають у свої продукти ігрові механіки — від балів і рівнів до внутрішніх нагород та призових розіграшів. Такий підхід змінює не лише користувацький досвід, а й фінансову поведінку клієнтів.

Гейміфіковані програми лояльності дозволяють компаніям:

формувати позитивний користувацький досвід, коли оформлення кредиту чи його погашення не сприймається як рутина;

заохочувати відповідальну поведінку — підтвердження особи, підключення безпечних каналів, відгуки, оплати без прострочок;

повертати клієнтів у сервіс — фінансові застосунки з ігровими механіками демонструють на 22% вищу частоту повернення користувачів.

Український контекст: чому гейміфікація заходить саме тут

Українська аудиторія фінтех-ринку — цифрова, активна й відкрита до інтерактивних сервісів. Це підтверджують дані USAID: 85% користувачів фінансових послуг в Україні мають досвід цифрової взаємодії з сервісами, а понад половина — регулярно користуються фінансовими застосунками.

На цьому тлі гейміфіковані кампанії працюють особливо ефективно — вони дають користувачу не лише фінансову послугу, а й емоційну взаємодію.

Приклад Moneyveo: коли механіка стає стратегією

Moneyveo системно використовує гейміфікацію у своїх програмах лояльності. За внутрішніми даними компанії, у 2024−2025 роках 48% повторних кредитів оформлювали саме ті користувачі, які брали участь у бонусних активностях, вікторинах або розіграшах.

Це означає, що клієнти не просто виконують умови акцій, а залишаються в екосистемі сервісу довше, підвищуючи свою фінансову дисципліну.

Що це означає для ринку? Гейміфіковані акції на кредити — як-от «Дива на 500 000» — працюють не лише як мотивація виграти приз, вони також:

формують довіру до сервісу;

підвищують залученість;

створюють досвід, у якому користувач отримує цінність на кожному етапі — не лише під час оформлення кредиту.

Гейміфікація перестала бути опцією — це стало частиною стратегії фінансових компаній, які хочуть будувати довгострокові відносини з клієнтами. Moneyveo — один із прикладів того, як ігрові механіки можуть перетворитися на повноцінний інструмент сервісності та лояльності.

Реальна економія для клієнта Moneyveo

Moneyveo працює без прихованих комісій — усі суми та ставки видно до оформлення. Це дає змогу одразу оцінити, наскільки вигідною буде пропозиція.

Знижки до −95%, промокоди на 0,01%, кешбек та прозорі розрахунки допомагають реально зменшити витрати. Клієнт бачить вигідну ставку, низький відсоток і фінальний платіж без сюрпризів — тому легко зрозуміти, скільки саме вдається заощадити.

Покажемо вигоду наочно в таблиці:

Ситуація клієнта Що дає Moneyveo Як працює Вигода Потрібно оформити кредит Smart Знижки до -95% Активувати промокод у кабінеті при оформленні Економія може становити сотні гривень на день − залежно від суми кредиту Треба подовжити строк користування Smart Промокоди -40% на пролонгацію Активувати промокод у кабінеті при оформленні Економія може становити сотні гривень на день − залежно від суми кредиту Виконуються завдання в акції «Дива на 500 00» Кешбек → «диво-квитки» Кожні 50 балів = квиток Можливість зменшити витрати + шанс виграти 100 000 грн Клієнт приводить у сервіс новачка Бонус за нового клієнта Нараховується автоматично після оформлення новим клієнтом першого кредиту у Moneyveo Бонус 400 грн на особисту картку Хочете платити менше процентів Сертифікат на списання 500 грн процентів Можна виграти в акції «Дива на 500 00» Мінус 500 грн від суми до сплати Хочете вигідніші умови на ринку Обмін знижки від іншого сервісу Надсилаєте скриншот знижки в рамках акції «Дамо краще, ніж конкуренти» Отримуєте ще більшу знижку, ніж у іншого сервісу

FAQ про акцію «Дива на 500 000»

1. Хто може взяти участь в акції?

Усі активні користувачі Moneyveo, які не мають прострочок у період проведення акції.

2. Чи потрібно оформлювати кредит, щоб отримувати кешбек?

Не обов’язково. Частина бонусів нараховується за інші дії — підключення пушів, Telegram-бота, оформлення пролонгації, відгуки, участь у вікторинах тощо.

3. Скільки коштує один «диво-квиток»?

50 балів кешбеку.

4. Чи можна придбати кілька «диво-квитків»?

Так, кількість не обмежена.

5. Коли проходитимуть розіграші?

18 листопада, 24 грудня, 6 січня та фінальний — 19 січня.

6. Як дізнатися про виграш?

Імена переможців публікують на сайті, відео розіграшу — на YouTube. Із кожним щасливчиком також зв'язуються особисто для передачі подарунка.

7. Чи потрібно їхати в офіс за виграшем?

Грошові призи видаються в офісі Moneyveo в Києві. Всі інші — надсилаються поштою після узгодження деталей з переможцем.

8. Де подивитися поетапні умови акції?

Список завдань доступний в Особистому кабінеті. Умови акції — на офіційній сторінці: https://moneyveo.ua/uk/--dyva-na-piv-miliona/

Акція «Дива на 500 000» — приклад того, як фінансові сервіси змінюють підхід до взаємодії з клієнтами: додають елементи гри, мотивації та винагород.

Для користувачів це можливість отримати реальну матеріальну вигоду, а для компанії — спосіб побудувати довгострокові відносини на основі прозорості й довіри.

Якщо ви вже користуєтесь Moneyveo — перевірте свій кешбек в Особистому кабінеті. Можливо, саме ваш «диво-квиток» принесе одне з тих самих святкових див.