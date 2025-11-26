Розрахунок із бізнесом Комінвестбанку завершено на 100% у рекордні строки — Фонд гарантування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомив про успішне завершення розрахунків із кредиторами АТ «Комінвестбанк», який перебуває в ліквідації. Станом на 24 листопада 2025 року вимоги кредиторів 7-ої черги задоволено на 100%, що становить 240,9 млн грн.

Зазначається, що повний розрахунок з юрособами розпочався наприкінці березня 2025 року і був здійснений у рекордно стислі строки.

Переваги виведення банку з ринку не через ліквідацію

Заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець заявила, що такі рекордні строки є ключовим аргументом на користь використання альтернативних методів виведення банку з ринку, аніж традиційна ліквідація.

«Рекордні строки… — один з ключових аргументів на користь врегулювання неплатоспроможного банку в один із способів, відмінних від ліквідації… За будь-якого з цих сценаріїв передусім виграють вкладники та кредитори банку», — зазначила вона.

ФГВФО наголошує, що успіх можливий за наявності якісних активів у неплатоспроможного банку, зацікавленого інвестора та ефективної взаємодії Фонду та НБУ.

Контекст: Схема виведення Комінвестбанку

«Комінвестбанк» був виведений з ринку шляхом відчуження частини активів і зобов’язань на користь приймаючого банку — АТ «Асвіо Банк».

Загальна гарантована сума відшкодування вкладникам Комінвестбанку становила 477,6 млн грн.

До підписання угоди Фонд виплатив вкладникам 215,1 млн грн, а решту зобов’язань узяв на себе приймаючий банк — Асвіо Банк.

«Мінфін» писав, що у липні 2025 року Фонд гарантування вперше виставив на торги майно Комінвестбанку.

Загальна динаміка погашення боргів

За жовтень 2025 року загалом Фондом було задоволено вимоги кредиторів усіх банків, що ліквідуються, на суму 248,5 млн грн.

За весь час діяльності Фонду (станом на 1 листопада 2025 року) банки у ліквідації задовольнили вимоги кредиторів на понад 74,5 млрд грн, з яких близько 16,7 млрд грн було погашено Національному банку України.