Фонд гарантування вперше виставив на торги майно Комінвестбанку

Фонд гарантування вкладів розпочинає продаж активів АТ « Комінвестбанк », який було визнано неплатоспроможним у грудні 2024 року. Перший лот — колишнє відділення банку у центральній частині міста Дніпро — на аукціоні уже 10 липня. Торги відбудуться у системі Прозорро.Продажі за англійською моделлю аукціону. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Що входить до лоту

У складі лоту G22N027673 на продаж виставлено не тільки будівлю відділення банку, а і 68 одиниць основних засобів — сейфи, шафи, столи, стільці тощо.

Офіс, загальною площею понад 140 кв.м., розміщується на першому поверсі житлового будинку за адресою м. Дніпро, вулиця Мостова, 2. Будівля розміщується у центральній частині міста, за 500 метрів до центрального парку — Парку імені Лазаря Глоби.

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Уся інформація про активи міститься у публічному паспорті активу та у віртуальній кімнаті даних.

Яка вартість лоту

Аукціон відбудеться 10 липня у системі Прозорро.Продажі за англійською моделлю. Усі деталі про те, як взяти участь у торгах — за посиланням.

Активи на продаж виставляються уперше.

Стартова ціна продажу — 9,5 млн грн.

Зверніть увагу: для участі в аукціоні зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 09 липня.

Нагадаємо, участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Також потенційними покупцями не можуть бути особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «Комінвестбанк».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення Комінвестбанку до категорії неплатоспроможних.

Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням Комінвестбанку своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.