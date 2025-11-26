Multi від Мінфін
26 листопада 2025, 18:37

Майже 60% світових центробанків хочуть відмовитися від долара — дослідження

Майже 60% хочуть диверсифікувати свої інвестиції, віддаляючись від долара, неперевершена ліквідність казначейських облігацій США утримувала валюту США на стабільному рівні. Про це йдеться в опитуванні опублікованим Офіційним форумом монетарних та фінансових установ, пише finance.yahoo.

Майже 60% хочуть диверсифікувати свої інвестиції, віддаляючись від долара, неперевершена ліквідність казначейських облігацій США утримувала валюту США на стабільному рівні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

До чого тут штучний інтелект

Штучний інтелект не є основною частиною операцій більшості центральних банків світу, а цифрові активи не розглядаються, згідно з опитуванням.

Робоча група з 10 центральних банків Європи, Африки, Латинської Америки та Азії, які управляють активами на суму приблизно 6,5 трильйона доларів, також виявила, що установи, які найглибше заглибилися у штучний інтелект, є найбільш обережними щодо ризиків.

Основне занепокоєння полягає в тому, що поведінка, зумовлена ​​штучним інтелектом, може «прискорити майбутні кризи», як показало опитування.

«Штучний інтелект допомагає нам бачити більше, але рішення мають залишатися за людьми», — цитується один із учасників у звіті групи.

Понад 60% респондентів заявили, що інструменти штучного інтелекту, які вже спричинили звільнення в технологічних компаніях, роздрібних та інвестиційних банках, ще не підтримують основні операції.

«Більшість ранніх застосувань були зосереджені на рутинних аналітичних завданнях, а не на управлінні ризиками чи формуванні портфеля», — йдеться у звіті.

Читайте також: Що втратять Штати і світ, якщо долар втратить статус головної резервної валюти

Натомість більшість центральних банків використовують штучний інтелект переважно для базової роботи, такої як узагальнення даних або сканування ринків.

Переважна більшість банків, 93%, також не інвестують у цифрові активи, згідно з опитуванням, яке показало, що «токенізація розглядається з інтересом, а криптовалюти — з обережністю».

До групи увійшли шість банків з країн G20 та два з G7.

Опитування показало, що банки розглядають світ як такий, що стрімко прямує до багатополярної системи, що викликає бажання диверсифікувати, але також зосереджується на стійкості та ліквідності, що звужує резерви, які вони розглядатимуть.

Хоча майже 60% хочуть диверсифікувати свої інвестиції, віддаляючись від долара, неперевершена ліквідність казначейських облігацій США утримувала валюту США на стабільному рівні.

«Ми переходимо від біполярної до багатополярної резервної системи, але євро ще не готове до лідерства», — цитується в опитуванні один із учасників робочої групи.

Статус долара

Статус долара як головної резервної валюти світу цього року був поставлений під сумнів через тарифну політику президента США Дональда Трампа та занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи.

Очікується, що євро та китайський юань виграють, але долар, як очікується, залишиться домінуючою валютою в валютних резервах.

Політика Трампа

Світова економіка ще не зазнавала настільки глибокої невизначеності, як у період президентства Трампа. Його управлінський підхід характеризується поєднанням імпульсивних рішень, несподіваних змін курсу, відкладених домовленостей, бездоказових агресивних заяв та загальної непослідовності політики.

Саме такої непередбачуваності інвестори бояться найбільше. А капітал, як відомо, йде туди, де зрозумілі правила гри, а не хаос і невизначеність.

Політика Трампа підірвала довіру не лише союзників. Світові фінанси починають шукати альтернативу долара.

Вперше за десятиліття частка долара у світових резервних активах опустилась нижче 58%, і ця тенденція — не випадковість. Економіка США тримається на довірі. Довіра до долара — це готовність країн купувати облігації Казначейства, фінансуючи американський дефіцит під мінімальні відсотки, це здатність долара залишатись світовою валютою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
