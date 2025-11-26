Кіберзлочинці розсилають фейкові листи про нібито заборгованість перед Новою поштою

Нова пошта попередила українців про нову хвилю фішингової кампанії. Кіберзлочинці масово розсилають електронні листи з копією логотипу компанії та підробленими адресами відправників, у яких йдеться про вигадану заборгованість перед Новою поштою.

Компанія наголосила, що ці листи не мають жодного відношення до Нової пошти чи будь-якої іншої компанії групи NOVA.

Мета шахраїв — створити психологічний тиск, щоб змусити отримувача відкрити шкідливе вкладення або перейти за фішинговим посиланням, що може призвести до викрадення персональних даних або облікових записів.

Правила безпеки

Щоб убезпечити себе від шахрайства, Нова пошта закликає дотримуватися простих правил кібербезпеки:

Перевіряйте адресу відправника. Листи від Нової пошти приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні.

Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.

Якщо ви відкрили підозріле вкладення або перейшли за сумнівним посиланням, бажано якомога швидше змінити паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів — це значно підвищує захист від несанкціонованого доступу.

Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

«Підрозділ кібербезпеки Нової пошти вже працює над припиненням цієї кампанії та взаємодіє з провайдерами та відповідними службами для обмеження діяльності шахраїв», — йдеться у повідомленні.