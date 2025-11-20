Multi від Мінфін
20 листопада 2025, 12:15

З 1 грудня «Нова пошта» підвищує тарифи. Як зміниться вартість послуг

З 1 грудня 2025 року «Нова пошта» підвищує тарифи. Крім того, вводиться доплата на отримання в поштоматі, а також тарифи розділили на локальні (по місту) та по Україні.

З 1 грудня 2025 року «Нова пошта» підвищує тарифи.

Що зміниться

Доставка документів між відділеннями: компанія розділяє на два тарифи, зауваживши, що це «задля вашої зручності та економії».

Тепер буде локальна доставка — 60 грн (-5 грн), та по Україні 70 грн (+5 грн). Також вводиться доплата +10 грн на отримання в поштоматі.

Доставка посилок між відділеннями: теж буде розділятися на локальну (по місту) та по Україні.

Локальна доставка:

  • до 2 кг — 60 грн (без змін);
  • до 10 кг — 100 грн (+10 грн);
  • до 30 кг — 160 грн (+20 грн).

По Україні:

  • до 2 кг — 80 грн (без змін);
  • до 10 кг — 120 грн (+10 грн);
  • до 30 кг — 180 грн (+20 грн).

Також вводиться доплата на отримання посилок в поштоматі — +10 грн. Крім того, ще оновили умови: за габарит понад 120 см або без коробки + 100 грн.

«Якщо пакуєте у фірмовий пакет, коробку „Нової пошти“ або аналогічне своє паковання — доплачувати не треба. Головна умова — це надійне паковання», — додали в компанії.

Палети: вартість перевезення між відділеннями стане дорожчим на 50- 250 грн.

Вантажі понад 30 кг: вартість перевезення між відділеннями підвищується на 1 грн за кожен кілограм ваги. Якщо відправлення має габарит понад 120 см доплата складе 150 грн.

Шини та диски: подорожчання на 15−50 грн.

Що залишиться без змін

Не буде змінена вартість доставки малих посилок (до 2 кг), комісія від оголошеної цінності до 500 грн, переадресування в дорозі, повернення документів та посилок, конверт для документів та пакети від 0,5 до 4 кг уже враховані у вартість доставки.

сторінку переглядають 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
