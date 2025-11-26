Multi від Мінфін
26 листопада 2025, 9:37

Небезпеки штучного інтелекту: основні ризики, з якими стикаються компанії

Компанії поспішають впроваджувати штучний інтелект, але не все йде гладко. Більше половини підприємств кажуть, що небезпека штучного інтелекту призвела щонайменше до одного негативного наслідку. Про це повідомляє visualcapitalist.

Компанії поспішають впроваджувати штучний інтелект, але не все йде гладко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільші небезпеки штучного інтелекту

Неточність є найбільшим ризиком, про який повідомляють компанії, майже третина з яких принаймні один раз зазнала негативних наслідків.

Читайте також: В Україні штучний інтелект шукатиме роботу безробітним. Які є ризики

Про інші небезпеки штучного інтелекту повідомляється в набагато меншому масштабі. Поясненність, тобто здатність людей розуміти внутрішню роботу системи штучного інтелекту, вплинула на вдвічі менше компаній, ніж неточність.

Наслідки помилок

Неточність ШІ може призвести до набагато більших проблем. Вона підриває довіру до систем ШІ, спричиняє операційну неефективність і може призвести до помилкових стратегічних рішень. Коли ШІ генерує неправильні результати, шкода часто посилюється через каскадні процеси.

Це також може створити юридичні проблеми. Як нещодавно зазначила Гарвардська школа права, багато страхових компаній додають обмеження або виключають покриття збитків, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це означає, що керівники можуть не бути покриті традиційними полісами страхування директорів та посадових осіб за будь-яку відповідальність, що виникає внаслідок помилок штучного інтелекту.

Наступні кроки для лідерів

Багато компаній почали вживати заходів для боротьби з небезпеками штучного інтелекту. Фактично, 54% підприємств активно працюють над зменшенням неточностей, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Лідери можуть взяти на себе відповідальність, забезпечивши, щоб їхні команди тримали людей в курсі роботи, щоб вони могли перевіряти результати роботи штучного інтелекту перед його використанням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 листопада 2025, 10:46
#
Основна небезпека ШІ у втраті роботи людьми.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
