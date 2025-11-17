Multi від Мінфін
17 листопада 2025, 13:36

В Україні штучний інтелект шукатиме роботу безробітним. Які є ризики

Мінцифри запускає в Дії цифрову екосистему зайнятості «Обрій», яка через штучний інтелект шукатиме українцям роботу. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявив, що новий цифровий сервіс «Обрій» може пожвавити ринок праці України, але водночас стати інструментом тиску на громадян, які можуть працювати, але не бажають цього.

Мінцифри запускає в Дії цифрову екосистему зайнятості «Обрій», яка через штучний інтелект шукатиме українцям роботу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працюватиме Обрій

«Україна, мабуть, лідер в Європі з розвитку цифрових технологій. Дійшла черга і до ринку праці. „Обрій“ — це експеримент, який триватиме два роки. Його мета — зробити пошук роботи, навчання і перекваліфікацію максимально прозорими та зручними», — зазначив Мірошниченко.

За його словами, сервіс об'єднає дані Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Міністерства освіти і, в перспективі, Міністерства соціальної політики. Це дозволить автоматично створювати профіль кожної людини, яка не працює.

Читайте також: «Обрій»: в Україні запрацювала цифрова екосистема підтримки безробітних

«Якщо Пенсійний фонд бачить, що за людину два місяці не сплачують єдиний соціальний внесок, він передає інформацію до Державної служби зайнятості. А та, своєю чергою, пропонує людині можливості — знайти роботу, підвищити кваліфікацію або відкрити власну справу», — пояснив він.

Однак Мірошниченко наголосив, що система має ризики.

«Нова система може стати „батогом“ для тих, хто може працювати, але не хоче. Якщо людина має кваліфікацію, але не працює, держава має інструменти, щоб з’ясувати чому. Є реєстри соціальних виплат і права власності. Може постати питання: або працюй, або не розраховуй на допомогу і майбутню пенсію», — підкреслив він.

Наразі, за словами Мірошниченка, роботодавці не залучені до експерименту, але в майбутньому бізнес може отримати вигоду.

«Коли буде сформована база даних незайнятих працівників, Державна служба зайнятості матиме змогу пропонувати їх на відкриті вакансії. А надалі бізнес може взаємодіяти із службою, щоб швидше знаходити потрібних працівників»", — додав президент Конфедерації роботодавців України.

Як працює система

Система «Обрій» працює на базі штучного інтелекту (AI-matching) — автоматично визначає, хто втратив роботу, і підбирає релевантні вакансії за навичками, досвідом і локацією.

Аналітичний модуль у реальному часі дозволятиме державі та бізнесу прогнозувати потреби у кадрах і навичках, що стане важливим елементом формування політики зайнятості та професійної освіти.

До екосистеми підключаються всі ключові державні установи, а адміністратором системи стане Державна служба зайнятості.

Проєкт «Обрій» — частина цифрової трансформації ринку праці, що має на меті зробити підтримку українців, які втратили роботу, швидкою, прозорою і зручною в онлайн-форматі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
17 листопада 2025, 14:28
#
Без достойной зарплаты,за еду и жильё работает только рабы
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Ярослав Голобородько и 37 незареєстрованих відвідувачів.
