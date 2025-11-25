До Нового року вершкове масло може подешевшати на 30%: Ціни падають через європейський ринок

В Україні очікується значне падіння цін на жирні молочні продукти. За прогнозами. До кінця року здешевлення вершкового масла та іншої подібної продукції може сягнути 30−35%. Цей ціновий тренд, імовірно, збережеться до першої половини 2026 року, повідомила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока (АВМ) Олена Жупінас в ефірі Української Служби Інформації.

Причина — обвал цін у ЄС

Головною причиною зниження цін експертка назвала обвал вартості молочної продукції на європейському ринку.

«Починаючи з кінця літа, ціни на масло у світі знизилися на понад 30%. Якщо минулого року українські експортери продавали цей продукт до ЄС по 7 євро за кілограм, то зараз ця вартість становить не вище €4,5,» — пояснила Жупінас.

Через різке зниження експортної привабливості, українські переробники тепер переорієнтовуються на внутрішнього споживача. АВМ прогнозує, що зниження цін на полицях магазинів відбуватиметься переважно у вигляді акційних пропозицій із заявленим дисконтом у 30−35%.

Удар по виробниках сирого молока

Обвал цін на готову продукцію вже відбився на закупівельних цінах на сире молоко.

У середині листопада вартість молока класу «екстра», що відповідає європейським вимогам, знизилася на 17%.

За таких умов чимало українських виробників сирого молока зараз працюють «у собівартість», а деякі навіть зазнають збитків, резюмувала експертка АВМ.

«Мінфін» писав, що ціни на масло в Україні зростали з середини червня 2025 року через обмеження експорту до ЄС.