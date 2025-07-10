В Україні зростають ціни на масло через обмеження експорту до ЄС

Ціни на масло в Україні зростають з середини червня 2025 року. Це пов'язано з тим, що Європейський Союз запровадив квоти на імпорт українського масла. Про це повідомляє аналітична агенція InfAgro.

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За перші два тижні дії квот українські постачальники вже використали близько 25% від дозволеного обсягу. Попит з боку європейських покупців залишається високим через привабливу цінову різницю.

Невдоволення польських виробників

Водночас, демпінгові ціни на українське масло викликають невдоволення серед польських виробників. Це може негативно вплинути на майбутні переговори щодо розширення торговельних пільг для України. Європейська Комісія вже звертає увагу на такі сигнали.

Експорт

Попри тимчасову паузу в експорті на початку червня, за попередніми оцінками, у червні з України вивезли значно більше масла, ніж у середньому за перший квартал. Основним чинником цього стали високі експортні ціни: у ЄС — $7 300−7 500 за тонну, а в Молдову — не менше $7 000 за тонну.

У другій половині червня внутрішні ціни на масло також піднялися.

Попри скорочення виробництва порівняно з травнем, у липні очікується, що виробництво масла буде значно більшим, ніж минулого року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у червні 2025 року світові ціни на вершкове масло досягли нового історичного максимуму, збільшившись на 2,8% до нового рекорду в 225 пунктів.