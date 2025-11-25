У «Дії» з’явилася нова військова облігація «Алчевськ» з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як придбати облігацію

Відкрийте «Дію».

На головному екрані натисніть на розділ «Військові облігації».

Виберіть облігацію, партнера та кількість.

Підпишіть й оплатіть.

Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

За словами Федорова, українці вже придбали понад 21,7 млн облігацій на 22,6 млрд грн через «Дію».

«Інвестувати в облігації через Дію просто та зручно. Обирайте бажану й купуйте в кілька кліків», — наголосив міністр.

Читайте також: Нові можливості для інвесторів: військові облігації УНІВЕРу доступні у Дії