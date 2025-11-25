У «Дії» з’явилася нова військова облігація «Алчевськ» з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
25 листопада 2025, 15:10
У «Дії» з’явилася нова військова облігація
Як придбати облігацію
- Відкрийте «Дію».
- На головному екрані натисніть на розділ «Військові облігації».
- Виберіть облігацію, партнера та кількість.
- Підпишіть й оплатіть.
- Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.
За словами Федорова, українці вже придбали понад 21,7 млн облігацій на 22,6 млрд грн через «Дію».
«Інвестувати в облігації через Дію просто та зручно. Обирайте бажану й купуйте в кілька кліків», — наголосив міністр.
Які облігації доступні в «Дії»
- Лисичанськ
- Бахчисарай
- Керч
- Джанкой
- Євпаторія
- Макіївка
- Сімферополь
- Асканія Нова
- Ялта
- Залізний Порт
- Нова Каховка
- Лазурне
- Джарилгач
- Гурзуф
- Вовчанськ
- Судак.
