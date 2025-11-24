УНІВЕР Капітал підключився до сервісу купівлі військових облігацій у застосунку Дія. Відтепер користувачі можуть придбати військові ОВДП, обравши УНІВЕР як брокера під час оформлення. Про це йдеться у повідомленні компанії.
24 листопада 2025, 17:44
Нові можливості для інвесторів: військові облігації УНІВЕРу доступні у Дії
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як працює купівля через Дію
- користувач обирає військові облігації у розділі «Сервіси» → «Військові облігації» Дії;
- серед переліку брокерів тепер можна обрати УНІВЕР Капітал;
- підписання документів відбувається онлайн у кілька хвилин;
- після оплати облігації автоматично зараховуються на брокерський рахунок інвестора.
Що відомо про УНІВЕР
УНІВЕР Капітал є одним із найбільших українських професійних учасників ринку цінних паперів та брокером із багаторічним досвідом роботи з державними облігаціями.
Доступ через Дію дозволяє компанії розширити можливості для інвесторів та спростити процес купівлі ОВДП для широкої аудиторії.
У застосунку UNIVER доступний найширший вибір активів в Україні: класичні та військові ОВДП, євробонди, корпоративні облігації, пайові фонди, земельні сертифікати, сертифікати нерухомості, іноземні цінні папери та інші інструменти.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі