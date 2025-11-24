Нові можливості для інвесторів: військові облігації УНІВЕРу доступні у Дії

УНІВЕР Капітал підключився до сервісу купівлі військових облігацій у застосунку Дія. Відтепер користувачі можуть придбати військові ОВДП, обравши УНІВЕР як брокера під час оформлення. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Як працює купівля через Дію

користувач обирає військові облігації у розділі «Сервіси» → «Військові облігації» Дії;

серед переліку брокерів тепер можна обрати УНІВЕР Капітал;

підписання документів відбувається онлайн у кілька хвилин;

після оплати облігації автоматично зараховуються на брокерський рахунок інвестора.

Що відомо про УНІВЕР

УНІВЕР Капітал є одним із найбільших українських професійних учасників ринку цінних паперів та брокером із багаторічним досвідом роботи з державними облігаціями.

Доступ через Дію дозволяє компанії розширити можливості для інвесторів та спростити процес купівлі ОВДП для широкої аудиторії.

У застосунку UNIVER доступний найширший вибір активів в Україні: класичні та військові ОВДП, євробонди, корпоративні облігації, пайові фонди, земельні сертифікати, сертифікати нерухомості, іноземні цінні папери та інші інструменти.