Німеччина витрачає на соцпотреби більше за всіх в Європі — дослідження

У Німеччині витрати на соціальну сферу складають 41% федерального бюджету — і це вище, ніж у всіх інших європейських країнах, включаючи держави Північної Європи. Такими є результати дослідження Інституту німецької економіки в Кельні (IW), пише DW.

Витрати країн на соцпотреби

Для порівняння: країни Північної Європи, а також Австрія і Швейцарія витрачають на соціальні потреби по 40% від своїх бюджетів, Бельгія, Нідерланди і Люксембург — 38%. Середній показник по ЄС становить 39%.

На що йдуть соціальні витрати

Автори дослідження вказують, що майже половина всіх соціальних витрат з федерального бюджету Німеччини припадає на пенсійне забезпечення.

Витрати на сферу охорони здоров'я становлять 16%. На тому ж рівні відповідний показник знаходиться у держав Північної Європи та країн Бенілюксу. Він — найвищий в Європі.

Порівняно високими в Німеччині є також витрати на держуправління. За досліджуваний період вони збільшилися з 7,2 до 11%.

Тим часом витрати на освіту в ФРН становлять лише 9,3% держбюджету. Для порівняння: Австрія і Швейцарія, згідно з дослідженням, витрачають на ці цілі майже удвічі більше.

На оборонні потреби в Німеччині в досліджуваний період — з 2001 по 2023 роки — припадало в середньому 2,3% федерального бюджету, що відповідає 1,1% ВВП.