2026 року в Німеччині кожен третій євро, сплачений у вигляді податків, піде на виплату пенсій

Новий звіт інституту Ifo показав, що вже у федеральному бюджеті 2026 року третина всіх податкових надходжень (понад 33%) буде направлена до системи пенсійного страхування. Загалом на ці цілі заплановано витратити 127,8 млрд євро . Про це пише Bild.

Гроші на пенсійну систему

Без структурних реформ федеральному бюджету ще довго доведеться виділяти все більше грошей на пенсійну систему. Це скорочує простір для майбутніх інвестицій", — заявила дослідниця інституту Емілі Хесслінгер.

Загалом витрати на пенсії становлять майже чверть всього бюджету, а Мінпраці традиційно отримує найбільший обсяг коштів.

Ifo попереджає про погіршення структури доходів: частка позикових коштів у бюджеті зросте до 19%.

«Нові борги лише переносять невирішені проблеми в майбутнє і збільшують навантаження на наступні покоління», — зазначила Хесслінгер.

Проєкт бюджету на 2026 рік передбачає 520,5 млрд євро основного фінансування плюс майже 120 млрд євро через окремі фондові програми.