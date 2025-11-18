Новий звіт інституту Ifo показав, що вже у федеральному бюджеті 2026 року третина всіх податкових надходжень (понад 33%) буде направлена до системи пенсійного страхування. Загалом на ці цілі заплановано витратити 127,8 млрд євро. Про це пише Bild.
2026 року в Німеччині кожен третій євро, сплачений у вигляді податків, піде на виплату пенсій
Гроші на пенсійну систему
Без структурних реформ федеральному бюджету ще довго доведеться виділяти все більше грошей на пенсійну систему. Це скорочує простір для майбутніх інвестицій", — заявила дослідниця інституту Емілі Хесслінгер.
Загалом витрати на пенсії становлять майже чверть всього бюджету, а Мінпраці традиційно отримує найбільший обсяг коштів.
Ifo попереджає про погіршення структури доходів: частка позикових коштів у бюджеті зросте до 19%.
«Нові борги лише переносять невирішені проблеми в майбутнє і збільшують навантаження на наступні покоління», — зазначила Хесслінгер.
Проєкт бюджету на 2026 рік передбачає 520,5 млрд євро основного фінансування плюс майже 120 млрд євро через окремі фондові програми.
