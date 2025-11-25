Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися, демонструючи тенденцію, яка почалася ще в червні. Це означає, що ціни не знижуються, але їхнє зростання відбувається значно повільніше, ніж раніше. За прогнозами Нацбанку, інфляція наприкінці поточного року становитиме нижче 10%, а у наступному році — менш як 7%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Що відбувається з цінами в Україні: інфляція падає, але товари дорожчають
Що зараз відбувається з інфляцією?
Як зазначили в НБУ, інфляція почала сповільнюватися ще в червні — і ця тенденція триває. Це не означає, що ціни знижуються. Це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше. У жовтні інфляція знизилася до 10,9% проти майже 16% у травні — саме такий розвиток подій НБУ і прогнозував.
«Сповільненню зростання цін допомогли нові врожаї: овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. Суттєву роль відіграли й заходи НБУ для підтримання привабливості гривневих заощаджень: українці відкривають депозиті у гривні та інвестують у гривневі ОВДП. Тож попит на валюту залишається помірним, а тиск на курс і ціни — меншим», — йдеться у повідомленні.
Прогноз НБУ
За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му — буде меншою за 7%, а надалі прямуватиме до нашої цілі — 5%.
Чому ж окремі товари швидко дорожчають, попри те, що інфляція сповільнюється?
Інфляція розраховується за споживчим набором із понад 300 товарів і послуг. Деякі з них подорожчали (наприклад, м’ясо, яйця, фрукти), інші — навпаки подешевшали (як-то овочі борщового набору, цукор, оливкова олія).
Комунальні тарифи не змінювалися. У середньому ж типовий споживчий кошик за рік подорожчав на 10,9%.
Раніше «Мінфін"писав, що Національний банк України зафіксував уповільнення споживчої інфляції до 11,9% у річному вимірі (р/р) у вересні, і, за оцінками, ця тенденція продовжилася в жовтні.
Темпи зростання цін випереджають липневий прогноз НБУ, але переважно завдяки розширенню пропозиції овочів через кращі, ніж торік, урожаї.
Водночас, базова інфляція знижується помірнішими темпами, досягнувши 11,0% р/р у вересні.
«Як зазначили в НБУ, інфляція почала сповільнюватися ще в червні — і ця тенденція триває. Це не означає, що ціни знижуються»
Ні, це означає, що нбу малює з неба свою «офіційну» інфляцію, котра не має нічого спільного з реальною інфляцією, от і все.