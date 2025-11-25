Multi від Мінфін
25 листопада 2025, 8:00

Що відбувається з цінами в Україні: інфляція падає, але товари дорожчають

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися, демонструючи тенденцію, яка почалася ще в червні. Це означає, що ціни не знижуються, але їхнє зростання відбувається значно повільніше, ніж раніше. За прогнозами Нацбанку, інфляція наприкінці поточного року становитиме нижче 10%, а у наступному році — менш як 7%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися, демонструючи тенденцію, яка почалася ще в червні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що зараз відбувається з інфляцією?

Як зазначили в НБУ, інфляція почала сповільнюватися ще в червні — і ця тенденція триває. Це не означає, що ціни знижуються. Це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше. У жовтні інфляція знизилася до 10,9% проти майже 16% у травні — саме такий розвиток подій НБУ і прогнозував.

«Сповільненню зростання цін допомогли нові врожаї: овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. Суттєву роль відіграли й заходи НБУ для підтримання привабливості гривневих заощаджень: українці відкривають депозиті у гривні та інвестують у гривневі ОВДП. Тож попит на валюту залишається помірним, а тиск на курс і ціни — меншим», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Інфляція в Україні сповільнюється, але ціновий тиск і очікування залишаються високими — НБУ

Прогноз НБУ

За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му — буде меншою за 7%, а надалі прямуватиме до нашої цілі — 5%.

Чому ж окремі товари швидко дорожчають, попри те, що інфляція сповільнюється?

Інфляція розраховується за споживчим набором із понад 300 товарів і послуг. Деякі з них подорожчали (наприклад, м’ясо, яйця, фрукти), інші — навпаки подешевшали (як-то овочі борщового набору, цукор, оливкова олія).

Комунальні тарифи не змінювалися. У середньому ж типовий споживчий кошик за рік подорожчав на 10,9%.

Нагадаємо

  • Раніше «Мінфін"писав, що Національний банк України зафіксував уповільнення споживчої інфляції до 11,9% у річному вимірі (р/р) у вересні, і, за оцінками, ця тенденція продовжилася в жовтні.

  • Темпи зростання цін випереджають липневий прогноз НБУ, але переважно завдяки розширенню пропозиції овочів через кращі, ніж торік, урожаї.

  • Водночас, базова інфляція знижується помірнішими темпами, досягнувши 11,0% р/р у вересні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Я. ..
Я. ..
25 листопада 2025, 9:17
#
«Що відбувається з цінами в Україні: інфляція падає, але товари дорожчають»
«Як зазначили в НБУ, інфляція почала сповільнюватися ще в червні — і ця тенденція триває. Це не означає, що ціни знижуються»

Ні, це означає, що нбу малює з неба свою «офіційну» інфляцію, котра не має нічого спільного з реальною інфляцією, от і все.
+
0
SamBB
SamBB
25 листопада 2025, 10:18
#
О прогнози НБУ)) це вже як жарт звучить.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають SamBB, Smerch747 и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
