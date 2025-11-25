«Що відбувається з цінами в Україні: інфляція падає, але товари дорожчають»

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися, демонструючи тенденцію, яка почалася ще в червні. Це означає, що ціни не знижуються, але їхнє зростання відбувається значно повільніше, ніж раніше. За прогнозами Нацбанку, інфляція наприкінці поточного року становитиме нижче 10%, а у наступному році — менш як 7%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що зараз відбувається з інфляцією?

Як зазначили в НБУ, інфляція почала сповільнюватися ще в червні — і ця тенденція триває. Це не означає, що ціни знижуються. Це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше. У жовтні інфляція знизилася до 10,9% проти майже 16% у травні — саме такий розвиток подій НБУ і прогнозував.

«Сповільненню зростання цін допомогли нові врожаї: овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. Суттєву роль відіграли й заходи НБУ для підтримання привабливості гривневих заощаджень: українці відкривають депозиті у гривні та інвестують у гривневі ОВДП. Тож попит на валюту залишається помірним, а тиск на курс і ціни — меншим», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Інфляція в Україні сповільнюється, але ціновий тиск і очікування залишаються високими — НБУ