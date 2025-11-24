Кабмін закриває програму «Нацкешбеку»: виплати можуть припинитись вже у лютому

Уряд України ухвалив рішення про фіналізацію масштабної програми стимулювання попиту «Національний кешбек». Офіційно проєкт має завершитися у травні 2026 року, проте через дефіцит бюджетних коштів реальна зупинка нарахувань може статися значно раніше — вже на початку наступного року. Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів № 952 від 22 листопада 2025 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Два сценарії завершення: оптимістичний та реалістичний

Згідно з документом, уряд розглядає два варіанти припинення дії програми, яка повертала українцям 10% вартості вітчизняних товарів:

Базовий сценарій: Програма діятиме до весни 2026 року. Останнім місяцем для накопичення коштів стане квітень 2026-го, а фінальна виплата надійде на картки користувачів у травні того ж року. Після цього програма офіційно припиняє своє існування.

Бюджетний сценарій (ризиковий): Програму можуть згорнути достроково через брак фінансування. У постанові чітко зазначено: якщо у бюджеті на 2026 рік не вистачить коштів, нарахування кешбеку припиниться вже з 1 січня 2026 року.

Найбільший ризик стосується виплат за грудень 2025 року. За графіком, ці кошти мають надійти на рахунки людей у лютому 2026 року. Проте уряд попередив: перерахування відбудеться лише «у разі наявності бюджетних коштів». Якщо грошей не буде, грудневі накопичення анулюються і виплачені не будуть.

Жорсткі обмеження на витрати

Окрім встановлення дедлайнів, Кабмін суттєво звузив можливості використання вже отриманих коштів. Із доступних раніше 72 категорій витрат залишилося лише шість критично важливих напрямків.

Тепер витратити «Національний кешбек» можна тільки на:

Комунальні послуги: оплата за електроенергію, газ, опалення та водопостачання.

Продукти харчування: розрахунки у супермаркетах, бакалійних крамницях та на продовольчих ринках.

Магазини зі спеціальним асортиментом: включаючи продаж напівфабрикатів та торгівлю через автомати.

Раніше кошти також можна було витрачати на спорт, кіно, квитки на потяг, медичні послуги або донати на ЗСУ та купівлю військових облігацій.

Масштаби програми

Програма «Національний кешбек» повноцінно стартувала 11 жовтня 2024 року. За цей час до неї долучилися близько 7,5 мільйона українців, які сумарно отримали понад 4 мільярди гривень виплат. Учасниками стали понад 1870 виробників, а кешбек нараховувався на 400 тисяч товарів. Максимальна сума виплати становила 3 000 грн на місяць.