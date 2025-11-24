Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
24 листопада 2025, 14:48

Кабмін закриває програму «Нацкешбеку»: виплати можуть припинитись вже у лютому

Уряд України ухвалив рішення про фіналізацію масштабної програми стимулювання попиту «Національний кешбек». Офіційно проєкт має завершитися у травні 2026 року, проте через дефіцит бюджетних коштів реальна зупинка нарахувань може статися значно раніше — вже на початку наступного року. Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів № 952 від 22 листопада 2025 року.

Уряд України ухвалив рішення про фіналізацію масштабної програми стимулювання попиту «Національний кешбек».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Два сценарії завершення: оптимістичний та реалістичний

Згідно з документом, уряд розглядає два варіанти припинення дії програми, яка повертала українцям 10% вартості вітчизняних товарів:

  • Базовий сценарій: Програма діятиме до весни 2026 року. Останнім місяцем для накопичення коштів стане квітень 2026-го, а фінальна виплата надійде на картки користувачів у травні того ж року. Після цього програма офіційно припиняє своє існування.
  • Бюджетний сценарій (ризиковий): Програму можуть згорнути достроково через брак фінансування. У постанові чітко зазначено: якщо у бюджеті на 2026 рік не вистачить коштів, нарахування кешбеку припиниться вже з 1 січня 2026 року.

Найбільший ризик стосується виплат за грудень 2025 року. За графіком, ці кошти мають надійти на рахунки людей у лютому 2026 року. Проте уряд попередив: перерахування відбудеться лише «у разі наявності бюджетних коштів». Якщо грошей не буде, грудневі накопичення анулюються і виплачені не будуть.

Жорсткі обмеження на витрати

Окрім встановлення дедлайнів, Кабмін суттєво звузив можливості використання вже отриманих коштів. Із доступних раніше 72 категорій витрат залишилося лише шість критично важливих напрямків.

Тепер витратити «Національний кешбек» можна тільки на:

  • Комунальні послуги: оплата за електроенергію, газ, опалення та водопостачання.
  • Продукти харчування: розрахунки у супермаркетах, бакалійних крамницях та на продовольчих ринках.
  • Магазини зі спеціальним асортиментом: включаючи продаж напівфабрикатів та торгівлю через автомати.

Раніше кошти також можна було витрачати на спорт, кіно, квитки на потяг, медичні послуги або донати на ЗСУ та купівлю військових облігацій.

Масштаби програми

Програма «Національний кешбек» повноцінно стартувала 11 жовтня 2024 року. За цей час до неї долучилися близько 7,5 мільйона українців, які сумарно отримали понад 4 мільярди гривень виплат. Учасниками стали понад 1870 виробників, а кешбек нараховувався на 400 тисяч товарів. Максимальна сума виплати становила 3 000 грн на місяць.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
24 листопада 2025, 15:05
#
Поматросілі, зібрали персональні дані мільйонів халявщиків, і бросілі. Му-а-ха-ха-ха-ха-ха! (villain's laughter)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 листопада 2025, 15:15
#
Просветите наивных — что теперь с этими собранными данными о миллионах украинцев, живущих в Украине, можно было сделать ещё с 2024 и 2025 годах, но пока так ничего и не сделано, хотя деньги потрачены немалые…
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
24 листопада 2025, 15:36
#
Наприклад використати на наступних виборах для психологічних маніпуляцій. Халявщик — особа вразлива, роздай гречку і по 500 гривень — проголосує навіть за мавпу.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 листопада 2025, 15:47
#
Для роздачі гречки достатньо списку виборців на виборчих дільницях — який вже давно існує і не потребує мільярдних витрат на його дублювання.

Вже роздають по 1000 грн «зимової підтримки» — куди бігти та за кого голосувати.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
24 листопада 2025, 16:06
#
Президентська тисяча потрібна для того ж самого, що і національний кешбек — скласти список халявщиків. Ну, а бігти і голосувати потрібно за того хто, згідно з цим списком, роздасть халяву перед виборами.
+
0
Anko
Anko
24 листопада 2025, 15:10
#
Реальных выплат нет с августа. Как в анекдоте — сова не тактик, сова стратег.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 листопада 2025, 15:50
#
Не меліть дурниць — кешбек за серпень вже виплачено у листопаді…
+
0
Anko
Anko
24 листопада 2025, 15:51
#
Дядя, сам не неси дурни. Мне и паре знакомых за август выплаты не было.
+
0
TAN72
TAN72
24 листопада 2025, 15:30
#
Мощно обделались в очередной раз
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
24 листопада 2025, 16:04
#
От у Цукєрмана — ото кешбек!

а це — копійки для маргіналів!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
