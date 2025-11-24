На Уолл-стріт запускають перший ETF на Dogecoin, а на черзі ще 5 фондів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 листопада 2025, 19:35

На Уолл-стріт запускають перший ETF на Dogecoin, а на черзі ще 5 фондів

Американський фондовий ринок вступає в нову еру масового прийняття цифрових активів. 24 листопада 2025 року, інвестиційний гігант Grayscale офіційно запускає перший у Сполучених Штатах спотовий біржовий фонд (ETF) на базі криптовалюти Dogecoin. Це лише початок масштабної хвилі: протягом найближчих шести днів на біржах з'явиться ще п'ять нових крипто-ETF. Про це повідомляє старший аналітик Bloomberg з питань ETF Ерік Балчунас.

Американський фондовий ринок вступає в нову еру масового прийняття цифрових активів. 24 листопада 2025 року, інвестиційний гігант Grayscale офіційно запускає перший у Сполучених Штатах спотовий біржовий фонд (ETF) на базі криптовалюти Dogecoin.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історичний старт $GDOG

Перший спотовий фонд на «мемну» криптовалюту отримав тікер $GDOG. Емітентом виступила компанія Grayscale, яка є піонером у перетворенні криптотрастів на повноцінні ETF.

Для залучення інвесторів компанія застосувала агресивну цінову стратегію. Базова комісія фонду становить 0,35% (35 базисних пунктів), що є конкурентним показником для ринку. Однак на старті діють пільгові умови: комісія знижена до 0,00%.

Нульова ставка діятиме до виконання однієї з двох умов:

  • Активи під управлінням фонду сягнуть $1 млрд.
  • Мине 3 місяці з моменту запуску.

Ерік Балчунас прогнозує, що обсяг торгів $GDOG у перший день складе близько 12 мільйонів доларів. Це стриманий прогноз, який враховує специфіку активу.

Лавина нових продуктів

Запуск Dogecoin-ETF — це лише перша ластівка. За даними аналітика Джеймса Сейффарта, індустрія готується до безпрецедентного розширення. Найближчий тиждень очікується лістинг 5 нових спотових крипто-ETF. Серед них фонди на основі XRP та LINK.

Ринок насичуватиметься пропозицією стабільно, що свідчить про остаточне визнання криптовалют як класу активів, доступного для інституційних інвесторів через традиційні брокерські рахунки.

Нагадаємо, що першим крипто-ETF було запущено на біткоїн на початку 2024 року. ETF на ефір були запущені через сім місяців, а нещодавно з'явились нові фонди на основі Solana, XRP, Litecoin та HABAR.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами