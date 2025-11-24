На Уолл-стріт запускають перший ETF на Dogecoin, а на черзі ще 5 фондів

Американський фондовий ринок вступає в нову еру масового прийняття цифрових активів. 24 листопада 2025 року, інвестиційний гігант Grayscale офіційно запускає перший у Сполучених Штатах спотовий біржовий фонд (ETF) на базі криптовалюти Dogecoin . Це лише початок масштабної хвилі: протягом найближчих шести днів на біржах з'явиться ще п'ять нових крипто-ETF. Про це повідомляє старший аналітик Bloomberg з питань ETF Ерік Балчунас.

Історичний старт $GDOG

Перший спотовий фонд на «мемну» криптовалюту отримав тікер $GDOG. Емітентом виступила компанія Grayscale, яка є піонером у перетворенні криптотрастів на повноцінні ETF.

Для залучення інвесторів компанія застосувала агресивну цінову стратегію. Базова комісія фонду становить 0,35% (35 базисних пунктів), що є конкурентним показником для ринку. Однак на старті діють пільгові умови: комісія знижена до 0,00%.

Нульова ставка діятиме до виконання однієї з двох умов:

Активи під управлінням фонду сягнуть $1 млрд.

Мине 3 місяці з моменту запуску.

Ерік Балчунас прогнозує, що обсяг торгів $GDOG у перший день складе близько 12 мільйонів доларів. Це стриманий прогноз, який враховує специфіку активу.

Лавина нових продуктів

Запуск Dogecoin-ETF — це лише перша ластівка. За даними аналітика Джеймса Сейффарта, індустрія готується до безпрецедентного розширення. Найближчий тиждень очікується лістинг 5 нових спотових крипто-ETF. Серед них фонди на основі XRP та LINK.

Ринок насичуватиметься пропозицією стабільно, що свідчить про остаточне визнання криптовалют як класу активів, доступного для інституційних інвесторів через традиційні брокерські рахунки.

Нагадаємо, що першим крипто-ETF було запущено на біткоїн на початку 2024 року. ETF на ефір були запущені через сім місяців, а нещодавно з'явились нові фонди на основі Solana, XRP, Litecoin та HABAR.