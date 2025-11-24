Multi від Мінфін
24 листопада 2025, 15:41

Акції європейських оборонних компаній падають на тлі мирних переговорів

Акції європейських виробників зброї та оборонних компаній у понеділок впали другу сесію поспіль, оскільки Сполучені Штати та Україна продовжували переговори щодо потенційного мирного плану для припинення війни з росією. Про це пише Іnvesting.com.

Акції європейських виробників зброї та оборонних компаній у понеділок впали другу сесію поспіль, оскільки Сполучені Штати та Україна продовжували переговори щодо потенційного мирного плану для припинення війни з росією.

Втрати на ринку

Індекс цих компаній дещо знизився до найнижчого рівня з кінця серпня після падіння на 3,4% у п'ятницю. Це падіння призвело до найбільшої тижневої втрати індексу з березня.

Серед окремих акцій впали акції Rheinmetall, німецьких Renk та Hensoldt. Також знизилися акції італійської Leonardo, французької Thales та шведської Saab.

Незважаючи на падіння цих акцій, загальноєвропейський індекс Stoxx 600 трохи зріс на 0,2%.

Мирні переговори

І США, і Україна заявили в неділю, що внесуть зміни до початкової мирної пропозиції, висунутої президентом США Дональдом Трампом, яку критики стверджують занадто сприятливою для росії.

Раніше Трамп закликав Україну підписати мирний план до Дня подяки, який відбудеться пізніше цього тижня, але державний секретар США Марко Рубіо натякнув, що термін не є незмінним.

Читайте також: Переговори в Женеві: Україна та США підготували оновлений варіант мирного плану

У спільній заяві, оприлюдненій у неділю, делегації США та України назвали свої переговори «дуже продуктивними», хоча жодних додаткових деталей не надали.

Рубіо додав, що перелік питань щодо 28-пунктної мирної пропозиції Трампа, яка включає обіцянку України поступитися територією росії та пообіцяти не вступати до альянсу НАТО, було скорочено.

Українські чиновники також висловили подяку Трампу, який раніше звинуватив Київ у невдячності за американську підтримку.

Тим часом європейські чиновники, які підтримували Україну, приєдналися до переговорів після того, як опублікували модифіковану версію плану Трампа, яка одночасно обговорювала б територіальні поступки та відкладала б можливі обмеження чисельності збройних сил Києва.

