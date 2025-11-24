Переговори в Женеві: Україна та США підготували оновлений варіант мирного плану

23 листопада 2025 року представники Сполучених Штатів та України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції. Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру. Про це написав Голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Переговори в Женеві

За його словами, обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними.

Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків.

Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Що далі?

Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів.

Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення.

Передісторія

Спочатку 23 листопада українські представники зустрілися з європейцями. Наступна зустріч була із делегацією США.

Після зустрічі Єрмак та Рубіо як голови обох делегацій вийшли до журналістів й буквально коротко окреслили, чим завершилася перша частина перемовин на рівні радників президентів України та США.

Рубіо сказав, що переговори є «постійним процесом», і вони повернуться «пізніше сьогодні ввечері» і, можливо, зможуть відповісти на запитання тоді, додавши: «Повернімося до праці». Загалом, за словами Рубіо, у них є «продукт», побудований на «фундаменті внесків» усіх залучених до перемовин сторін, й вони «досягли значного прогресу», розглядаючи пункти, які він містить.

Зараз вони розглядають «деякі пропозиції, які нам запропонували», і вносять певні «зміни» та корективи, щоб наблизитися до чогось, що влаштовує як Україну, так і США, сказав він, інформує BBC News. Своєю чергою Єрмак наголосив, що зустріч є «дуже продуктивною», й додав, що справи рухаються до «справедливого та тривалого миру». Також він висловив вдячність США, передавши особисту подяку президенту Трампу.

За його словами, делегати з України сьогодні та протягом наступних днів працюватимуть зі США та європейськими союзниками над спільною пропозицією щодо завершення російсько-української війни, йдеться у повідомленні BBC News.

У себе в телеграмі Єрмак повторив ті ж думки й додав, що тепер очолювана ним група представників України повторно зустрінеться з європейцями, які перебувають у Женеві.