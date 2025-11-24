США почали викуповувати свій держборг: експерт пояснив, як це вплине на крипторинок

Казначейство США викупило на $785 000 000 своїх облігацій. Ринок хотів продати набагато більше — $25,4 млрд, але уряд узяв лише частину. Про те, чому США купують свої борги назад у інвесторів розповів директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Які причини купівлі боргів

Борг став надто дорогим: відсотки за облігаціями зросли, США дешевше викупити частину цінних паперів зараз, ніж платити високі відсотки роками.

Підготовка до фінансових змін 2025−2026 рр. (перехід SWIFT, банків та фондів на ISO 20022, токенізацію активів й цифрові розрахунки; тому частину старих цінних паперів краще викупити).

Що це означає для економіки

ліквідність знову вливають у систему (хоча це не називається QE, але за фактом це м'яка форма стимулювання), держава витрачає гроші — ринок отримує свіжі долари США;

це ознака того, що економіка напружена, якщо ринок запропонував до продажу $25 млрд, отже учасники хочуть терміново позбутися довгих облігацій.

Як це вплине на крипторинок?

По-перше, крипта отримує приплив ліквідності (коли США вливають гроші на ринок — активи починають зростати, і першою реагує крипта).

По-друге, посилюється інтерес до цифрових альтернатив долару (чим гірші справи у держборгу, тим більше людей йдуть у Bitcoin, XRP, ALGO, HBAR, токенізовані активи).

По-третє, США фактично підтверджують, що вже йде цифровий фінансовий перехід, а отже криптоїнфраструктура, що збігається з ISO 20022 (XRP, XLM, HBAR, ALGO, XDC), стає ще актуальнішою та важливішою.

«І якщо вже зовсім цинічно брати теорію про те, що США гаситимуть борги за допомогою крипти, то цей пузир вони можуть роздмухати до $7−12 трлн, щоб потім обнулити багато альтів. До цього натовп скуповуватиме все, і на жадібності потім легко віджати гроші у мільйонів інвесторів. Тим більше, що зараз про крипту вже знають на сотні мільйонів людей більше, ніж, наприклад, у 2021 році», — пояснив Гончаров.

За словами економіста, коли всі почнуть говорити про крипту на ейфорії, тоді може і наступити фінал.

«Зрозуміло, зростання альти вигідно США. А що буде із традиційним борговим ринком України? Хтось у Раді та Кабміні замислювався над цим? Особливо враховуючи той факт, що наступний 2026 — це критичний рік для України й всього світу», — підсумував експерт.