Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
24 листопада 2025, 14:26

США почали викуповувати свій держборг: експерт пояснив, як це вплине на крипторинок

Казначейство США викупило на $785 000 000 своїх облігацій. Ринок хотів продати набагато більше — $25,4 млрд, але уряд узяв лише частину. Про те, чому США купують свої борги назад у інвесторів розповів директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Казначейство США викупило на $785 000 000 своїх облігацій.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Які причини купівлі боргів

Борг став надто дорогим: відсотки за облігаціями зросли, США дешевше викупити частину цінних паперів зараз, ніж платити високі відсотки роками.

Підготовка до фінансових змін 2025−2026 рр. (перехід SWIFT, банків та фондів на ISO 20022, токенізацію активів й цифрові розрахунки; тому частину старих цінних паперів краще викупити).

Що це означає для економіки

  • ліквідність знову вливають у систему (хоча це не називається QE, але за фактом це м'яка форма стимулювання), держава витрачає гроші — ринок отримує свіжі долари США;
  • це ознака того, що економіка напружена, якщо ринок запропонував до продажу $25 млрд, отже учасники хочуть терміново позбутися довгих облігацій.

Як це вплине на крипторинок?

  • По-перше, крипта отримує приплив ліквідності (коли США вливають гроші на ринок — активи починають зростати, і першою реагує крипта).
  • По-друге, посилюється інтерес до цифрових альтернатив долару (чим гірші справи у держборгу, тим більше людей йдуть у Bitcoin, XRP, ALGO, HBAR, токенізовані активи).
  • По-третє, США фактично підтверджують, що вже йде цифровий фінансовий перехід, а отже криптоїнфраструктура, що збігається з ISO 20022 (XRP, XLM, HBAR, ALGO, XDC), стає ще актуальнішою та важливішою.

«І якщо вже зовсім цинічно брати теорію про те, що США гаситимуть борги за допомогою крипти, то цей пузир вони можуть роздмухати до $7−12 трлн, щоб потім обнулити багато альтів. До цього натовп скуповуватиме все, і на жадібності потім легко віджати гроші у мільйонів інвесторів. Тим більше, що зараз про крипту вже знають на сотні мільйонів людей більше, ніж, наприклад, у 2021 році», — пояснив Гончаров.

За словами економіста, коли всі почнуть говорити про крипту на ейфорії, тоді може і наступити фінал.

«Зрозуміло, зростання альти вигідно США. А що буде із традиційним борговим ринком України? Хтось у Раді та Кабміні замислювався над цим? Особливо враховуючи той факт, що наступний 2026 — це критичний рік для України й всього світу», — підсумував експерт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
24 листопада 2025, 15:48
#
Непонятно, почему упоминают стеллар, hbar и algo, в то время как институционалы более склонны к покупке eth и sol, а частники- в мем-коины
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
