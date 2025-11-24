Що обирають українці: аналітика імпорту вживаних авто до 5 років

У минулому місяці українці придбали 9,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ринок вживаних авто

Впродовж жовтня український автопарк поповнили 26,1 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років склали 37% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 57%. Далі йдуть:

Бензинові авто — 29%

Гібридні — 9%;

Дизельні — 4%;

Авто з ГБО — 1%

Найпопулярніші вживані авто віком до 5 років

TESLA Model Y — 942 од.;

TESLA Model 3 — 602 од.;

KIA Niro — 438 од.;

NISSAN Rogue — 290 од.;

HYUNDAI Kona — 280 од.;

MAZDA CX5 — 241 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 227 од.;

AUDI E-Tron Sportback — 185 од.;

HYUNDAI Ioniq 5 — 183 од.;

CHEVROLET Bolt — 182 од.

Читайте також: В Україні дешевшають BMW та Mercedes: чому насправді обвалилися ціни на елітні авто