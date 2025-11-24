У минулому місяці українці придбали 9,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
24 листопада 2025, 10:10
Що обирають українці: аналітика імпорту вживаних авто до 5 років
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Ринок вживаних авто
Впродовж жовтня український автопарк поповнили 26,1 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років склали 37% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 57%. Далі йдуть:
- Бензинові авто — 29%
- Гібридні — 9%;
- Дизельні — 4%;
- Авто з ГБО — 1%
Найпопулярніші вживані авто віком до 5 років
- TESLA Model Y — 942 од.;
- TESLA Model 3 — 602 од.;
- KIA Niro — 438 од.;
- NISSAN Rogue — 290 од.;
- HYUNDAI Kona — 280 од.;
- MAZDA CX5 — 241 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 227 од.;
- AUDI E-Tron Sportback — 185 од.;
- HYUNDAI Ioniq 5 — 183 од.;
- CHEVROLET Bolt — 182 од.
Читайте також: В Україні дешевшають BMW та Mercedes: чому насправді обвалилися ціни на елітні авто
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі