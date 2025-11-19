В Україні дешевшають BMW та Mercedes: чому насправді обвалилися ціни на елітні авто

На вітчизняному авторинку різко знизилася частка преміального сегменту . За даними консалтингової компанії Autoconsulting, за підсумками 10 місяців цього року, продажі елітних авто займали лише 14−15% у загальній структурі реалізації нових машин. І це при тому, що в перші місяці 2025 року на них припадала майже третина ринку продажу нових транспортних засобів.

Як каже керівник Autoconsulting Олег Омельницький, головна причина спаду у преміальному сегменті — зміна уподобань українських водіїв. Вони дедалі частіше вибирають електрокари з Китаю, а не Mercedes, Audi чи BMW.

На ринку вторинних перепродажів ця тенденція вже починає позначатися на цінниках. Власники місяцями не можуть продати свої елітні авто, тож змушені давати знижки.

«Мінфін» розбирався, чому українці охололи до машин преміумкласу, і як це позначається на цінниках.

Lexus та Mercedes вийшли з моди

Преміальний сегмент на українському авторинку почав стрімко зростати у перший рік війни. Тоді цьому сприяв період пільгового розмитнення, що дозволило водіям завозити дорогі машини з Європи фактично без податків.

У результаті у 2022 році частка преміумсегменту досягла рекордних на той час 17,5% ринку. Але «розгін» продажів елітних машин на цьому не зупинився. У 2023 році їхня частка склала вже 20,4%, а продажі, порівнюючи з 2022 роком, зросли на 90%. Щодо деяких марок зростання продажів було ще більшим. Наприклад, BMW наростила обсяги реалізації в декілька разів, а успішний ривок продукції баварського автопрому в Україні, яка воює, став темою розслідувань західних ЗМІ.

Зазначимо, що рекордні продажі BMW пояснювалися, зокрема, наявністю декількох партій «стокових» авто випуску минулих років, які пропонувалися в Україні за гарними цінами. Плюс спрацювала програма кредитування.

Минулого року потяг українців до розкішної техніки пішов на спад. Це пригальмувало рекордну динаміку преміального сегмента авто, але однаково залишався в плюсі. За підсумками 2024 року, приріс, порівнюючи з 2023 роком, на 10%, а частка в структурі продажів нових автомобілів склала 21%.

З початку 2025 року продажі преміальних машин теж почали розганятися. Наприклад, за підсумками січня, вони виросли на рекордні 31,8%.

Але вже з лютого інтерес покупців до дорогих авто почав згасати. Скажімо, за даними Autoconsulting, у лютому 2025 року обсяги реалізації преміальних авто зросли на 10,2%, у березні — на 7,7%, у квітні був короткостроковий ривок (плюс 14,2%), у травні — на 0,2%.

З літа цей сегмент взагалі пішов у мінус — у червні на 16,4%, у липні — на 23,7%, у серпні — на 29,3%. Це при тому, що загалом авторинок у ці місяці зростав у обсягах.

Восени преміумсегмент трохи стабілізувався (зростання продажів до 0,3% у вересні та 0,2% у жовтні). Що, втім, не врятувало загальну ситуацію. За підсумками 10 місяців, його частка в загальних автопродажах зменшилася до 14−15%. Тобто за останній рік продавці елітних іномарок втратили майже 7% ринку.

За словами Омельницького, погана ситуація практично щодо всіх преміальних брендів. Скажімо, BMW недорахувався 22,8% від минулорічних продажів, Lexus — 17,6%, Mercedes — 16%, Jaguar — понад 80%.

Це при тому, що в жовтні на авторинку зафіксували рекордний продаж нових машин — близько 8 тисяч штук, що на 34,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чому українці так різко охолонули до елітних авто?

Китайський розгін

Головна причина різкого обвалу у преміальному сегменті іномарок — зміна уподобань українських водіїв. Замість BMW, Lexus та Mercedes, вони почали купувати китайські електрокари.

«Наприклад, рекордно злетіли продажі автомобілів Zeekr, який, за підсумками жовтня, посів 8 місце в топ-10 марок, що найбільше продаються, а в листопаді може переміститися на шосту позицію, потіснивши BMW», — каже Омельницький.

У жовтні в Україні було реалізовано близько 300 нових Zeekr, проти 311 BMW. Частки ринку цих марок становили 3,6% та 3,9% відповідно. Але частка BMW за 10 місяців цього року впала на понад 13%, а Zeekr, навпаки, зросла на 13,4%.

«За протистоянням BMW-Zeekr варто придивитися автогігантам, тому що така ситуація, як зараз складається на нашому ринку, охопить і Європу. Китайських авто там поки що менше, ніж у нас, оскільки діють і тарифні, і нетарифні обмеження. І не дозволяє китайському автопрому розгорнутися в ЄС повною мірою.

Але наступними роками ситуація може різко змінитись, оскільки європейські виробники не завжди встигають за колегами з Піднебесної. Крім того, їхнє авто нерідко в 2−3 раза дорожче", — зазначив Омельницький.

Головне, що рухає продажі «китайців» в Україні, — їхній порівняно невисокий цінник. Скажімо, новий електромобіль BYD у гарній комплектації реально придбати за $20 тис., а Zeekr — за $50 тис., що щонайменше вдвічі дешевше за європейські авто такого ж рівня.

Зрозуміло, що привабливі цінники на електрокари забезпечують, зокрема, й пільги щодо розмитнення, які діють в Україні до кінця 2025 року (на електромобілі немає ПДВ та ввізного мита, потрібно заплатити лише невеликий акцизний збір у декілька сотень євро).

До речі, чим ближче 2026 рік, тим активніше зростає попит на електромобілі, зокрема, китайські. Деякі посередники на тлі ажіотажу вже почали підвищувати ціни на авто, які є: просять заплатити на $1−3 тис. більше, і покупці це приймають.

Але навіть після «пільгового періоду» китайські авто не втратять своєї цінової переваги (особливо з огляду на плани дилерів заповнити склади щонайменше на пів року вперед).

Тому, як прогнозують експерти, наступними місяцями стагнація преміального сегмента нових авто, найімовірніше, продовжиться. Як і вибухове зростання китайських «електричок».

Як розповіли «Мінфіну» в компанії «УКРАВТО Групп» (офіційний імпортерMercedes в Україні), за 10 місяців цього року було зареєстровано 60 654 нових авто, що на 3% більше, ніж роком раніше.

«Але головним чинником формування позитивної динаміки на ринку нових легкових авто є «розігрітий» попит на електромобілі, переважно китайські. Без огляду на цю кількість авто ринок нових машин не тільки не виріс би, а й скоротився, порівнюючи з минулим роком, на 6−8%, як і преміальний сегмент.

За нашими оцінками, із 6,5 тисяч електромобілів, реалізованих у серпні — жовтні, через мережі офіційних дилерів продали лише 6%, решта обсягів йдуть через різноманітні «альтернативні» приватні імпортери", — зазначили в «УКРАВТО Груп».

Омельницький каже, що вже починають з'являтися проблеми, пов'язані з різким зростанням продажів електрокарів.

«Далеко не всі продавці, навіть ті, що називають себе офіційними представниками виробників в Україні, розвивають сервіс. Багато хто просто укладає договори з „гаражними“ СТО, не забезпечуючи ані навчання майстрів, ані наявності запчастин. Тому водії ризикують зіткнутися з тим, що при поломках їм доведеться місяцями чекати на потрібну запчастину», — каже Омельницький.

Преміумрозпродаж

Різка зміна настроїв українських водіїв, що є найпомітнішою на ринку нових авто, вже починає позначатися і на сегменті внутрішніх перепродажів.

За даними керівника Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, на ринку внутрішніх перепродажів домінують автомобілі із традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Бензинові авто займають понад 42% цього ринку, дизельні — близько 30%, а ось популярні серед покупців електрокари — лише 4,3%.

Тобто більшість українців продають «звичайні» авто, тоді як потенційні покупці полюють за «електричками».

Така невідповідність попиту та пропозиції вже позначилася на показниках вторинного ринку. Так, у жовтні було укладено 77,8 тисяч договорів купівлі-продажу, що на 8,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У топ-5 продажів авто — Volkswagen, Lada, Renault, Skoda. Серед преміальних авто до нього потрапили BMW. До топ-10 увійшли також Audi та Mercedes.

Але продати вживані елітні авто останнім часом вкрай складно.

Киянин Віталій, який спеціалізується на перепродажі авто, каже, що не може знайти клієнтів на декілька BMW з весни цього року.

«Всі шукають електрокари за дешевими цінами. Якщо не вистачає грошей на новий, замовляють із Європи чи США уживані. На автомобілі з ДВС багато водіїв дивляться як на «динозаврів», мовляв, це вчорашній день. Особливо яскраво такі настрої проявляються серед молодих водіїв. Щоб продати той же BMW на бензині чи дизелі, потрібно хіба що запропонувати гарний цінник.

Далеко не всі продавці на це йдуть, тому що авто недешеві. Але особливого вибору немає — авто або «зависає» і не продається, або йде зі знижкою", — каже Віталій. За його словами, він уже знизив цінники на свої авто приблизно на 10% (2−3 тисячі доларів). «Машини поки що не продав, але хоча б охочі їх подивитись з'явилися», — каже він.

Зазначимо, що покупців, яким не вистачає грошей на нові електрокари, активно перехоплюють постачальники вживаних електричок. У жовтні імпорт уживаних авто в Україну збільшився, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, на рекордні 53,4% (до 25,6 тисяч штук), причому більша частина — авто на електротязі (Tesla, Nissan, KIA тощо).

Тому власники авто з двигунами внутрішнього згоряння, особливо преміальних марок, які традиційно вважаються дорожчими, дедалі частіше готові скидати ціни. «Навіть якщо в оголошеннях цінники не змінюються, під конкретного покупця дедалі охоче поступаються до 7−10% від заявленої вартості авто», — каже Віталій. Тобто на середньому відносно нестарому (до 8−9 років) BMW можна заощадити до 2 тисяч доларів.