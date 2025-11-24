Multi від Мінфін
24 листопада 2025, 8:29

На 18% більше ніж в 2024 році: Onlyfans сплатила до бюджету $1,6 млн

Платформа OnlyFans сплатила до бюджету $1,6 млн або близько 66,6 млн грн, що на 18% більше ніж в 2024 році. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Платформа OnlyFans сплатила до бюджету $1,6 млн або близько 66,6 млн грн, що на 18% більше ніж в 2024 році.

Податкові надходження

Раніше «Мінфін» писав, що за підрахунками Гетманцева, потенційні податкові надходження до державного бюджету від українських творців контенту для платформи OnlyFans можуть сягати близько 1 мільярда гривень на рік.

Потенційний дохід українців на платформі є значним:

  • 2023 рік: 7 914 українців отримали дохід на OnlyFans на суму близько 5 мільярдів гривень, що на 750 млн грн більше, ніж за три попередні роки.
  • Податковий борг: За 2020−2022 роки податкова заборгованість від створювачів контенту вже перевищує 380 млн грн.

Проте, офіційні цифри декларування залишаються мізерними: за 2024 рік лише 152 українці офіційно задекларували 132,8 млн грн доходу від платформи, сплативши до бюджету трохи більше ніж 13 млн грн податку.

«Податок на Google»

За словами Гетманцева, протягом 2025 року особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, сплатили ПДВ до бюджету близько 14,5 млрд грн, що на 28% більше відносно 2024 року.

Відзвітувавшись за IІІ квартал 2025 року надходження до бюджету склали близько 3,8 млрд грн.

Кількість платників-нерезидентів протягом 2025 р зросла до 143 осіб-нерезидентів.

Найбільші платники 3 кварталу

  • APPLE
  • GOOGLE
  • VALVE CORPORATION
  • META PLATFORMS
  • SONY
  • ETSY
  • NETFLIX

Розширення бази платників

З початку року до реєстру платників податку додалося ще 7 компаній-нерезидентів. Загальна кількість зареєстрованих нерезидентів на сьогодні становить 143 особи.

«Мінфін» писав, що у 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань. Це еквівалентно 130,6 млн євро або $151,2 млн.

