«Податок на Google»: Великі міжнародні компанії у 2024 році сплатили в Україні понад 12 мільярдів

У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов’язань. Це еквівалентно 130,6 млн євро або $151,2 млн, повідомляє Державна податкова служба.

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Зазначається, що відповідні звіти подали 125 платників, що є учасниками системи сплати так званого «податку на Google».

Порівняно з 2023 роком кількість зареєстрованих платників збільшилася на 28 осіб, а сума податкових зобов'язань зросла майже на 5 млрд грн.

Для порівняння: за аналогічний період 2023 року звітність подали 97 платників, задекларувавши 8 млрд грн податкових зобов’язань (105,8 млн євро або $118,9 млн).

Хто найбільше сплатив податків

Серед компаній, які сплатили найбільші суми податку, — власники популярних інтернет-ресурсів:

upwork.com,

netflix.com,

apple.com,

facebook.com,

instagram.com,

valvesoftware.com,

etsy.com,

google.com,

playstation.com,

aws.amazon.com,

bolt.eu.

Сукупно вони задекларували та сплатили понад 10,2 млрд грн ПДВ (121,8 млн євро або $119 млн).

Загалом станом на 1 лютого 2025 року в Україні зареєстровано 131 платника ПДВ серед осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

Нагадаємо

З 1 січня 2022 року компанії-нерезиденти, які постачають електронні послуги українським фізичним особам, зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ та сплачувати 20% ПДВ з операцій постачання таких послуг.

Обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 000 000 грн.