Nokia планує інвестувати $4 мільярди в США для розвитку мереж на основі ШІ

Фінська компанія Nokia, один зі світових лідерів у виробництві телекомунікаційного обладнання, оголосила про намір інвестувати $4 мільярди у Сполучені Штати Америки. Ці кошти будуть спрямовані на дослідження, розробку та виробництво з метою прискорення прогресу в мережевому зв’язку на базі штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Reuters.

Розподіл інвестицій

З оголошеної загальної суми інвестицій:

$3,5 млрд буде виділено на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D).

$500 млн буде витрачено на виробництво та капітальні витрати у штатах, серед яких Техас, Нью-Джерсі та Пенсільванія.

Nokia вже має значну присутність у Північній Америці, володіючи понад десятком об'єктів та легендарною Bell Labs у Нью-Джерсі.

Стратегічний фокус на ШІ

Ця заява про інвестиції прозвучала після того, як Nokia представила нову стратегію, спрямовану на оптимізацію операцій із фокусом на технології штучного інтелекту.

Генеральний директор Джастін Хотард, який приєднався до Nokia цього року, повідомив, що компанія фокусує свою увагу на тих країнах, які цінують західні технології.

Це рішення також збігається з потребами США, де відсутній великий внутрішній виробник телекомунікаційного обладнання, що робить Nokia, Ericsson та Samsung основними постачальниками.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб обговорював питання Nokia з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Білому домі.

П’ятнична заява про інвестиції пролунала після липневого попередження Nokia щодо прибутків, яке компанія пов’язала з митами та ослабленням долара. Перенесення виробництва до США допомагає іноземним компаніям зменшувати торговельні ризики.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 28 жовтня 2025 року Nokia оголосила про те, що американський гігант Nvidia інвестує $1 мільярд у її нові акції. Новина спричинила стрімке зростання акцій Nokia на 20%. Компанії також уклали стратегічне партнерство для розробки технологій 6G та інтеграції мережевих рішень з ШІ-платформами Nvidia.