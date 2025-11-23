Nokia планує інвестувати $4 мільярди в США для розвитку мереж на основі ШІ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 листопада 2025, 9:13

Nokia планує інвестувати $4 мільярди в США для розвитку мереж на основі ШІ

Фінська компанія Nokia, один зі світових лідерів у виробництві телекомунікаційного обладнання, оголосила про намір інвестувати $4 мільярди у Сполучені Штати Америки. Ці кошти будуть спрямовані на дослідження, розробку та виробництво з метою прискорення прогресу в мережевому зв’язку на базі штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Reuters.

Nokia планує інвестувати $4 мільярди в США для розвитку мереж на основі ШІ
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Розподіл інвестицій

З оголошеної загальної суми інвестицій:

  • $3,5 млрд буде виділено на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D).
  • $500 млн буде витрачено на виробництво та капітальні витрати у штатах, серед яких Техас, Нью-Джерсі та Пенсільванія.

Nokia вже має значну присутність у Північній Америці, володіючи понад десятком об'єктів та легендарною Bell Labs у Нью-Джерсі.

Стратегічний фокус на ШІ

Ця заява про інвестиції прозвучала після того, як Nokia представила нову стратегію, спрямовану на оптимізацію операцій із фокусом на технології штучного інтелекту.

Генеральний директор Джастін Хотард, який приєднався до Nokia цього року, повідомив, що компанія фокусує свою увагу на тих країнах, які цінують західні технології.

Це рішення також збігається з потребами США, де відсутній великий внутрішній виробник телекомунікаційного обладнання, що робить Nokia, Ericsson та Samsung основними постачальниками.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб обговорював питання Nokia з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Білому домі.

П’ятнична заява про інвестиції пролунала після липневого попередження Nokia щодо прибутків, яке компанія пов’язала з митами та ослабленням долара. Перенесення виробництва до США допомагає іноземним компаніям зменшувати торговельні ризики.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 28 жовтня 2025 року Nokia оголосила про те, що американський гігант Nvidia інвестує $1 мільярд у її нові акції. Новина спричинила стрімке зростання акцій Nokia на 20%. Компанії також уклали стратегічне партнерство для розробки технологій 6G та інтеграції мережевих рішень з ШІ-платформами Nvidia.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами