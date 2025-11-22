Сенс Банк вводить щомісячну комісію за зберігання ОВДП для власників понад 500 млн грн

Державний Сенс Банк запроваджує щомісячну комісію за зберігання облігацій внутрішньої чи зовнішньої державної позики (ОВДП/ОЗДП), якщо номінальна вартість портфеля клієнта перевищує 500 мільйонів гривень. На це звернув увагу старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Оновлення тарифів

З 1 грудня 2025 року набувають чинності оновлені тарифи за зберігання ОВДП/ОЗДП на рахунках у цінних паперах.

Раніше зберігання будь-якої суми державних облігацій не тарифікувалося.

Зміни торкнуться лише найбільших клієнтів:

Портфелі до 500 млн грн (в еквіваленті): Зберігання залишається безкоштовним (не тарифікується).

Портфелі від 500 млн грн (в еквіваленті): Запроваджується щомісячна комісія у розмірі 0,0003% від номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, комісія за зберігання портфеля на 500 млн грн становитиме 1 500 грн на місяць.

Нагадаємо

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, попри загальне зростання інтересу населення до державних облігацій у 2025 році, у жовтні попит інвесторів різко змістився у бік валютних інструментів. Українці активно вкладали кошти в ОВДП, номіновані в доларах та євро, через посилення девальваційних очікувань.