Державний Сенс Банк запроваджує щомісячну комісію за зберігання облігацій внутрішньої чи зовнішньої державної позики (ОВДП/ОЗДП), якщо номінальна вартість портфеля клієнта перевищує 500 мільйонів гривень. На це звернув увагу старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
22 листопада 2025, 10:09
Сенс Банк вводить щомісячну комісію за зберігання ОВДП для власників понад 500 млн грн
Оновлення тарифів
З 1 грудня 2025 року набувають чинності оновлені тарифи за зберігання ОВДП/ОЗДП на рахунках у цінних паперах.
Раніше зберігання будь-якої суми державних облігацій не тарифікувалося.
Зміни торкнуться лише найбільших клієнтів:
- Портфелі до 500 млн грн (в еквіваленті): Зберігання залишається безкоштовним (не тарифікується).
- Портфелі від 500 млн грн (в еквіваленті): Запроваджується щомісячна комісія у розмірі 0,0003% від номінальної вартості цінних паперів.
Таким чином, комісія за зберігання портфеля на 500 млн грн становитиме 1 500 грн на місяць.
Нагадаємо
За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, попри загальне зростання інтересу населення до державних облігацій у 2025 році, у жовтні попит інвесторів різко змістився у бік валютних інструментів. Українці активно вкладали кошти в ОВДП, номіновані в доларах та євро, через посилення девальваційних очікувань.
Джерело: Мінфін
